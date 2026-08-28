ΑΑΔΕ: Ψηφιακό «στρατηγείο» με drones και AI στα Σεπόλια για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναβαθμίζει τον Κεντρικό Θάλαμο Ελέγχου που διαθέτει στα Σεπόλια, μετατρέποντάς τον σε ένα σύγχρονο και ενιαίο κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Το νέο ψηφιακό «στρατηγείο» της ΑΑΔΕ στα Σεπόλια θα υποστηρίζει τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ), με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ελεγκτικών κλιμακίων και την αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

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Στο νέο σύστημα θα αξιοποιούνται προηγμένα εργαλεία ενδοεπικοινωνίας, εικόνα από το πεδίο σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και μέσω drones, καθώς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο από το «στρατηγείο»

Βασικός στόχος είναι η συγκέντρωση και συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τρίτα πληροφοριακά συστήματα και τις ομάδες που πραγματοποιούν τους ελέγχους στο πεδίο.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργείται μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα είναι δυνατή η γεωγραφική παρακολούθηση τόσο των ελεγχόμενων στόχων όσο και των ελεγκτικών δυνάμεων.

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Το Κέντρο θα μπορεί να υποστηρίζει και να συντονίζει τα ελεγκτικά κλιμάκια σε όλα τα στάδια μιας επιχείρησης, από τον σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ελεγκτών, αναλυτών και στελεχών επιχειρησιακού συντονισμού.

AI agents στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Στο νέο σύστημα προβλέπεται η ενσωμάτωση Πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους ελεγκτές πεδίου, τους αναλυτές και τα στελέχη του επιχειρησιακού συντονισμού.

Πρόκειται για λογισμικό που μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες, να αντιλαμβάνεται δεδομένα από το περιβάλλον του και να εκτελεί σύνθετες εργασίες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Στόχος είναι η ταχύτερη επεξεργασία των πληροφοριών και η καλύτερη υποστήριξη των αποφάσεων κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Ψηφιακή εικόνα των ελέγχων σε όλη τη χώρα

Σημαντικό στοιχείο του νέου Command Center είναι η δημιουργία μιας προηγμένης γεωχωρικής πλατφόρμας επιχειρησιακής ανάλυσης.

Μέσω αυτής θα παρακολουθούνται σε ένα ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον οι στόχοι των ελέγχων, οι επιχειρησιακές δυνάμεις και οι δράσεις της ΓΔΔΕΟΣ.

Έτσι, το Κέντρο θα έχει ανά πάσα στιγμή συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στο πεδίο σε ολόκληρη τη χώρα.

«Active Seats» για άμεση υποστήριξη των ελεγκτών

Το νέο μοντέλο προβλέπει και τη δημιουργία Δυναμικών Θέσεων Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Active Seats).

Οι θέσεις αυτές θα συνδέονται ψηφιακά με το Command Center και θα μπορούν να λειτουργούν είτε με φυσική παρουσία στο Κέντρο είτε απομακρυσμένα από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Με αυτόν τον τρόπο, έμπειρα στελέχη θα μπορούν να συμμετέχουν άμεσα σε επιχειρήσεις και να παρέχουν υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ελέγχων.

Παράλληλα, το σύστημα θα επιτρέπει την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και οικονομικό έγκλημα

Η δράση της ΓΔΔΕΟΣ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η μεγάλη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, η δασμοφοροδιαφυγή και ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται επίσης έλεγχοι για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, αλλά και για παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης.

Με τον τρόπο αυτό, το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών συνδέεται όχι μόνο με την προστασία των δημοσίων εσόδων, αλλά και με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Νέα αίθουσα επιχειρήσεων στα Σεπόλια

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση νέας αίθουσας για τον Κεντρικό Θάλαμο Επιχειρήσεων, με βάση διεθνή πρότυπα λειτουργίας Κέντρων Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο χώρος θα σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλές επιχειρήσεις, μεγάλο αριθμό ελεγκτών στο πεδίο και συνεχή ροή πληροφοριών.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει λειτουργίες ανάλυσης και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ενισχύεται και η κυβερνοασφάλεια

Η αναβάθμιση του Κέντρου συνοδεύεται από ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, με έμφαση στην προστασία των κινητών συσκευών και των απομακρυσμένων τερματικών που χρησιμοποιούνται στις επιχειρησιακές δράσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», η αναβάθμιση του Κεντρικού Θαλάμου Ελέγχου έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου δεδομένα, ελεγκτικές δυνάμεις και επιχειρησιακές δράσεις θα μπορούν να συντονίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί έτσι να περάσει από τους αποσπασματικούς ελέγχους σε ένα ενιαίο μοντέλο επιχειρησιακής εποπτείας, αξιοποιώντας δεδομένα, γεωχωρική τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.