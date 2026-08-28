Fund managers: Σχέδιο για εγκατάσταση διεθνών επενδυτικών γραφείων στην Αθήνα – Το κίνητρο φόρου 5% και οι ανακοινώσεις που έρχονται

Στην προσέλκυση διεθνών fund managers και όχι απλώς ξένων κεφαλαίων στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της η Αθήνα, παρέχοντας κίνητρα χαμηλότερου φόρου, με το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) να προαναγγέλλει τις πρώτες ουσιαστικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ δεν αφορά μία ακόμη γενική προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά την εφαρμογή του νέου πλαισίου ευνοϊκότερης επιβολής φόρου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και έχει σχεδιαστεί ώστε διεθνείς διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων να μπορούν να εγκαθιστούν στην Ελλάδα στελέχη, γραφεία και λειτουργίες διαχείρισης, χωρίς η παρουσία τους να δημιουργεί αυτομάτως φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα για το ίδιο το ξένο fund ή τον διαχειριστή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σχεδιασμός του υπουργείου

Μόλις πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενέταξε την προσέλκυση διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων στις τρεις βασικές οικονομικές παρεμβάσεις του Σεπτεμβρίου, μαζί με τα μέτρα της ΔΕΘ για το εισόδημα και τις αλλαγές για το ιδιωτικό χρέος.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί πλαίσιο ώστε διεθνείς διαχειριστές να επιλέγουν την Ελλάδα ως βάση πραγματικής δραστηριότητας, με εγκατάσταση στελεχών και γραφείων. Μάλιστα, πηγές του ΥΠΟΙΚ προσθέτουν ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις σχετικά.

Αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα συγκεκριμένου fund manager ούτε έχει ανακοινωθεί συμφωνία εγκατάστασης στην Αθήνα, στην οδό Νίκης εκτιμούν πως η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα μπορούσε να βάλει την Ελλάδα σε μια αγορά όπου σήμερα κυριαρχούν μεγάλα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αλλάζει για τα ξένα funds

Η βάση της νέας πολιτικής βρίσκεται κυρίως στα άρθρα του ν. 5313/2026, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ αναδρομικά για φορολογικά έτη από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το πλαίσιο ξεκαθαρίζει ένα βασικό φορολογικό εμπόδιο που λειτουργούσε έως σήμερα αποτρεπτικά. Η διαχείριση, η ανάθεση διαχείρισης ή η διαχείριση χαρτοφυλακίου ξένων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων από την Ελλάδα δεν σημαίνει ότι αυτομάτως το fund αποκτά εδώ τόπο πραγματικής διοίκησης και επομένως ελληνική φορολογική κατοικία.

Αντίστοιχα, όταν ελληνική εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διαχειριστή fund της ΕΕ ή, υπό προϋποθέσεις, τρίτης χώρας, η δραστηριότητα αυτή δεν δημιουργεί από μόνη της μόνιμη εγκατάσταση του ξένου διαχειριστή στην Ελλάδα.

Στην πράξη, δημιουργείται χώρος για να εγκατασταθούν στην Αθήνα εταιρείες υποστήριξης διεθνών επενδυτικών ομίλων και να μεταφερθούν λειτουργίες όπως οικονομική και επενδυτική ανάλυση, portfolio management, risk management, πληροφορική, λογιστική, κανονιστική συμμόρφωση και back office.

Παράγοντες της αγοράς έχουν επισημάνει ότι ακριβώς αυτή η φορολογική αβεβαιότητα απέτρεπε μέχρι σήμερα αρκετούς διεθνείς ομίλους από το να μεταφέρουν στελέχη ή λειτουργίες στην Ελλάδα.

Το κίνητρο του 5% για τα στελέχη

Το δεύτερο σκέλος αφορά τα ίδια τα στελέχη των fund managers και ειδικά το carried interest, δηλαδή την πρόσθετη αμοιβή που συνδέεται με την απόδοση των επενδύσεων.

Κατά κανόνα, το carried interest εργαζομένων ελληνικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες στους συγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία με συντελεστή 15%.

Για στελέχη όμως που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα μέσω του ειδικού καθεστώτος προβλέπεται μειωμένος συντελεστής μόλις 5%, εφόσον εργάζονται σε ελληνική εταιρεία η οποία παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες και πραγματοποιεί ετήσιες δαπάνες στην Ελλάδα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

Το ευνοϊκό καθεστώς μπορεί να διατηρηθεί έως επτά φορολογικά έτη. Οι μισθοί των συγκεκριμένων εργαζομένων εξακολουθούν να φορολογούνται κανονικά, όπως και η ελληνική εταιρεία καταβάλλει εταιρικό φόρο, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές. Η ειδική μεταχείριση αφορά το carried interest και όχι το σύνολο των αποδοχών τους.

Γιατί το ΥΠΟΙΚ θέλει την εγκατάσταση γραφείων και όχι μόνο προσέλκυση κεφαλαίων

Η στόχευση του υπουργείου έχει διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα από μια κλασική ξένη επένδυση. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ένα διεθνές fund να αγοράσει ελληνικές μετοχές, ομόλογα ή επιχειρήσεις, αλλά να μεταφέρει μέρος της ίδιας της δραστηριότητας διαχείρισης στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και αμοιβών, αλλά και ζήτηση για δικηγορικές εταιρείες, ελεγκτές, τράπεζες, συμβούλους, εταιρείες τεχνολογίας και παρόχους λογιστικών και κανονιστικών υπηρεσιών. Η KPMG χαρακτηρίζει ρητά τον στόχο του νέου πλαισίου ως ανάπτυξη της Ελλάδας σε κόμβο παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων.

Η αγορά πάντως κρατά χαμηλότερα τον πήχη σε σχέση με το κυβερνητικό πλάνο. Ήδη από τον Ιούνιο στελέχη του κλάδου σημείωναν ότι η Αθήνα δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσος ανταγωνιστής κέντρων όπως το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, το Δουβλίνο ή η Ζυρίχη, αλλά ότι το νέο πλαίσιο αφαιρεί ένα σημαντικό εμπόδιο και της επιτρέπει για πρώτη φορά να διεκδικήσει μέρος αυτής της δραστηριότητας