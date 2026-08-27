Προτάσεις ΣΕΒΕ προς Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα των ελληνικών εξαγωγών

Ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ελληνικές εξαγωγές και το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Θέμης Σαρασίδης, τονίζει ότι το ζητούμενο για εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ, λίγες μέρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίξει τα χαρτιά του και παρουσιάσει το μακροπρόθεσμο πλάνο της κυβέρνησης στη ΔΕΘ.

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Κεντρικό μήνυμα του υπομνήματος του ΣΕΒΕ είναι ότι η σημαντική πρόοδος των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια πρέπει πλέον να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια.

Επισημαίνουν ότι παρά τις διαδοχικές κρίσεις και τις έντονες αναταράξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις επέδειξαν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, διευρύνοντας την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, ενώ το 2025, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 99,6 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 40,1% του ΑΕΠ.

Οι προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΕΒΕ «συμπυκνώνονται» στους εξής έξι βασικούς άξονες:

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Στον πρώτο άξονα, που αφορά τις υποδομές, ο ΣΕΒΕ ζητά την επιτάχυνση των επενδύσεων στις σύγχρονες υποδομές συνδυασμένων μεταφορών και την καλύτερη σύνδεση των βιομηχανικών περιοχών με λιμένες, σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της παραγωγής με τα βασικά δίκτυα μεταφορών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς των ελληνικών προϊόντων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά το ενεργειακό κόστος, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Μεταξύ άλλων, προτείνονται η αναπροσαρμογή του target model και η κατάργηση της οριακής τιμής, η πλήρης και άμεση εφαρμογή του μηχανισμού αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους ρύπων για όλους τους επιλέξιμους κλάδους, καθώς και η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών και των επενδύσεων σε δίκτυα, αποθήκευση, εξηλεκτρισμό και ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, ζητείται η διατήρηση και επέκταση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων στους δικαιούχους εξαγωγείς και στο φυσικό αέριο.

Στον τρίτο άξονα, των χρηματοδοτικών εργαλείων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, ο ΣΕΒΕ επισημαίνει την ανάγκη τα διαθέσιμα εργαλεία να γίνουν πιο απλά, γρήγορα και ουσιαστικά για τις επιχειρήσεις. Προτείνει, μεταξύ άλλων, την απαλλαγή από την εισφορά 0,60% του Ν. 128/75 για δάνεια που αποπληρώνονται από προϊόν εξαγωγής, τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και την αύξηση των διαθέσιμων προϋπολογισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επενδύσεις εξηλεκτρισμού και ενεργειακής αποδοτικότητας, έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, κυκλικής οικονομίας και αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία Ταμείου Εξαγωγικής Ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση ενεργειών που αφορούν το άνοιγμα νέων αγορών και τη διεθνή δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο τέταρτος άξονας επικεντρώνεται στην έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, ένα πρόβλημα που γίνεται ολοένα εντονότερο για τη μεταποίηση. Ο ΣΕΒΕ προτείνει καλύτερη σύνδεση των δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής κατεύθυνσης με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής και τους περιφερειακούς αναπτυξιακούς στόχους, με ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα. Παράλληλα, προτείνει τη διευκόλυνση διακρατικών συμφωνιών και την αξιοποίηση μηχανισμών που μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή γυναικών, ανέργων και μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Ο πέμπτος άξονας αφορά τα φορολογικά κίνητρα. Ο ΣΕΒΕ προτείνει τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%, με αναδρομική ισχύ από το φορολογικό έτος 2025, ένα μέτρο που θα ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά τους και θα απελευθερώσει πολύτιμους πόρους για επενδύσεις και ανάπτυξη. Προτείνει επίσης την εφαρμογή αυξημένων και ταχύτερων αποσβέσεων για συγκεκριμένες παραγωγικές επενδύσεις που ενισχύουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η έξυπνη μεταποίηση.

Ο έκτος άξονας αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την εποπτεία των αγορών. Ο ΣΕΒΕ ζητά την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικότερου μηχανισμού εποπτείας της αγοράς, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και η προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, προτείνει την αναβάθμιση των απαιτήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε η χαμηλότερη τιμή να μην αποτελεί το μοναδικό κριτήριο, αλλά να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η ποιότητα, η καινοτομία και η προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.