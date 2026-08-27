Κατατέθηκε η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί – Πληρώθηκαν 11,9 εκατ. ευρώ

Στην ολοκλήρωση της συμπληρωματικής καταβολής της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης για παιδιά προχώρησαν σήμερα (27.8.2026) το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) και η ΑΑΔΕ, με το ποσό να ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί.

Η πληρωμή αφορά σε εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου από το ΥΠΕΘΟ και την ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά 73.542 δικαιούχοι, με 81.188 εξαρτώμενα τέκνα, έλαβαν την ενίσχυση, με το συνολικό ποσό της πληρωμής να φτάνει τα 11,93 εκατ. ευρώ

Στην πληρωμή περιλαμβάνονται και 11.334 δικαιούχοι, που αντιστοιχούν σε 21.044 εξαρτώμενα τέκνα και στους οποίους καταβλήθηκαν συνολικά 2,98 εκατ. ευρώ .

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν είχαν λάβει την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΑΔΕ έγκυρο αριθμό λογαριασμού IBAN είτε είχαν καταχωρίσει λανθασμένο IBAN. Μετά την ενημέρωσή τους από την ΑΑΔΕ και τη δήλωση ή διόρθωση του λογαριασμού, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής. Τα ποσά θα εμφανίζονται σταδιακά εντός της ημέρας στους λογαριασμούς IBAN των δικαιούχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την επιλογή των δικαιούχων χρησιμοποιήθηκαν οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν κατά το τρέχον έτος, καθώς και οι μεταβολές και οι αποδόσεις ΑΦΜ που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Την ίδια ώρα, 23.676 ΑΦΜ εξακολουθούν να μην έχουν δηλωμένο ή έγκυρο IBAN. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί λογαριασμός στην ΑΑΔΕ είτε ο IBAN που έχει δηλωθεί περιέχει λανθασμένα στοιχεία.