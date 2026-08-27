Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστής μιας Ελλάδας με τη βιομηχανία στο επίκεντρο

Στη σημασία των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη στάθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι η πόλη έχει μπει σε νέα εποχή και είναι πρωταγωνιστής μιας νέας Ελλάδας, της οποίας η οικονομία έχει στο επίκεντρο τη βιομηχανία.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι η Θεσσαλονίκη «κατακτά τον τίτλο της πρωτεύουσας όλων των Βαλκανίων», με τα έργα που υλοποιούνται και δίνουν νέα πνοή στην πόλη.

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«Η Θεσσαλονίκη έχει μπει σε μια νέα εποχή. Είναι πρωταγωνιστής μιας νέας Ελλάδας, που κινείται με σχέδιο, όραμα και αποτελέσματα προς το 2030, με μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, με τη βιομηχανία στο επίκεντρό της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός στην ΕΡΤ3.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περαιτέρω επέκταση του Μετρό, στην ανάπλαση της ΔΕΘ και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο και στο Flyover, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργα που «αλλάζουν τελείως την εικόνα, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί 282 επενδυτικά σχέδια στη Μακεδονία, επενδύσεις περίπου 1 δισ. ευρώ, που φέρνουν πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας, τα περισσότερα στη βιομηχανία».

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Τόνισε ότι τα σχέδια αυτά «είναι όλα σε εξέλιξη και παίρνουν σάρκα και οστά», προσθέτοντας ότι «θέλουμε ακόμα πιο ισχυρή τη βιομηχανία και μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική», ενώ στάθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς που έχει δημιουργηθεί για τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας

«Ο στόχος μας είναι τα ελληνόπουλα που γεννιούνται σε παραμεθόριους νομούς και στην ελληνική περιφέρεια, να μένουν σε αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι θέμα ασφάλειας της χώρας και πατριωτισμού, αλλά και μια ευκαιρία για καλύτερες συνθήκες ζωής», δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε πως «για μένα το σπουδαιότερο θέμα είναι το δημογραφικό και η ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές της χώρας».

Στόχος η πιο παραγωγική οικονομία

Αναφερόμενος στο κόστος ζωής, επισήμανε ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο παραγωγικής οικονομίας. «Το πρόβλημα έχει δύο σκέλη: είτε να αυξάνονται οι μισθοί είτε να πέφτουν οι τιμές. Μια πιο παραγωγική οικονομία μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς. Ταυτόχρονα, παρεμβαίνουμε στην αγορά για να δημιουργούνται συνθήκες για μια πιο δίκαιη αγορά, με χαμηλότερες τιμές όπου αυτό είναι εφικτό».

Για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκινά από τις 31 Αυγούστου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί περίπου 1.500 κωδικοί και έκανε ιδιαίτερη αναφορά «Από τη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων, με στόχο να πρόκειται για βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, με τιμές μειωμένες τουλάχιστον 5%. Είναι μια εθνική πρωτοβουλία που θα διαρκέσει τέσσερις μήνες και μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους που δυσκολεύονται περισσότερο».

Όπως είπε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, «οι τιμές στα τρόφιμα από τον Ιούνιο στον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ σε σχέση με πέρυσι ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο -0,4%», προσθέτοντας ότι «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαύομαστε».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στήριξη στην τιμή του ντίζελ στην αντλία, ανέφερε ότι έχει συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου μετά τη λήξη του στις 31 Αυγούστου και ότι αναμένει να υπάρξει σχετική παράταση, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις.