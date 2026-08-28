ΥΠΟΙΚ: 8 παρεμβάσεις που στηρίζουν ευάλωτους και μεσαία τάξη

Σε 8 παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά τόσο τους ευάλωτους όσο και τη μεσαία τάξη εστιάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παίρνοντας θέση απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Tο υπουργείο Οικονομικών επικαλείται τα στοιχεία για την πορεία του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, τα οποία όπως αναφέρει αποτυπώνουν την βελτίωση της εικόνας τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι αρκετές από τις προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη γίνει πράξεις από την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 8 παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομικών

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται σε οκτώ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ενεργοποίησης.

Νόμος Κατσέλη: Θεσμοθετήθηκε για όλους τους δανειολήπτες που τηρούν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη η ευνοϊκή τοκοφορία που αποφάσισε ο Άρειος Πάγος, ενώ προβλέφθηκε και αναδρομική εφαρμογή.

Ακατάσχετο όριο: Αυξήθηκε στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, με το υπουργείο να εκτιμά ότι η παρέμβαση δημιουργεί έως και 350 ευρώ πρόσθετης μηνιαίας ρευστότητας για περίπου 1,7 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Άρση κατασχέσεων: Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του.

72 δόσεις: Δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης παλαιότερων οφειλών σε έως και 72 δόσεις.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Το όριο ένταξης μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, διευρύνοντας τη δυνατότητα ένταξης και για πολίτες με μικρότερες οφειλές.

Κύρια κατοικία: Θεσμοθετήθηκε η προστασία της κύριας κατοικίας με αυτόματο και αντικειμενικό τρόπο, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Το υπουργείο υποστηρίζει ότι έδωσε μια «δίκαιη και ρεαλιστική» λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης: Ενεργοποιείται ο Φορέας, ώστε ευάλωτοι οφειλέτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους να μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους ως μισθωτές, έχοντας παράλληλα δυνατότητα επαναγοράς της.

Το ΥΠΟΙΚ επικαλείται τα στοιχεία για το ιδιωτικό χρέος

Πέρα από τις νομοθετικές παρεμβάσεις, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνει έμφαση και στα αποτελέσματα που όπως αναφέρει, καταγράφονται στην πορεία του ιδιωτικού χρέους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 στο 96,6%, έναντι 119,3% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 15η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, σε φθίνουσα σειρά.

Παράλληλα, από το 2018 ο δείκτης του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό του συνολικού ιδιωτικού χρέους έχει υποχωρήσει κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, από 70,8% σε 56,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μειώθηκαν και τα κόκκινα δάνεια

Σημαντική είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το υπουργείο, και η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή στις τράπεζες και τους servicers.

Τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν από 99,7 δισ. ευρώ το 2018 σε 72,34 δισ. ευρώ σήμερα.

Ακόμη μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στον δείκτη μη εξυπηρετούμενου προς εξυπηρετούμενο δανεισμό. Από 101,3% το 2018, ο δείκτης έχει υποχωρήσει στο 39,7% σήμερα.

Το 2018 δηλαδή, ο εξυπηρετούμενος και ο μη εξυπηρετούμενος δανεισμός βρίσκονταν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Σήμερα ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου, ενώ ταυτόχρονα τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί σημαντικά και σε απόλυτους αριθμούς.