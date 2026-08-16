ΑΔΔΕ: Πρόστιμο 1,3 εκατ. ευρώ σε εταιρεία που νοίκιαζε αυτοκίνητα σε «ακινησία»

Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατ. ευρώ σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που παρανομούσε επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς 132 από τα οχήματα που είχαν δηλωθεί σε ακινησία, κυκλοφορούσαν κανονικά στους δρόμους.

Η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, που βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα, είχε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσει «κάτω από τα ραντάρ» την πρακτική της, αλλά ο έλεγχος της ΑΑΔΕ έφερε στο φως στοιχεία για την παράνομη δραστηριότητα της εταιρείας, μαζί με το πρόστιμο του 1,32 εκατ. ευρώ.

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Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρήκαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών, που χρησιμοποιούν στους επιτόπιους ελέγχους, ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία.

Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα.

Υπενθυμίζεται ότι, για την κυκλοφορία οχήματος, που έχει τεθεί σε ακινησία, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, πλέον των τελών κυκλοφορίας και των λοιπών προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει πως ο έλεγχος συνεχίζεται και διευρύνεται, τόσο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όσο και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, σε όλη την Ελλάδα.