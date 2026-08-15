Οι επιχειρήσεις στρέφονται ξανά σε εργαζόμενους στην εποχή της ΑΙ

Για μεγάλο μέρος της τελευταίας περιόδου, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν τις νέες προσλήψεις ως μια δαπάνη που έπρεπε να περιοριστεί, καθώς υπήρχε η εκτίμηση πως με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να καλύψουν περισσότερες ανάγκες με λιγότερους εργαζομένους.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή για τις επιχειρήσεις δείχνει να αλλάζει, καθώς διαπιστώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει το σύνολο των εργαζομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και για τον λόγο αυτό επανεξετάζουν τα πλάνα τους και προχωρούν σε προσλήψεις.

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Χαρακτηριστικό είναι ότι εταιρείες όπως η CSX, ένας από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς ομίλους στις ΗΠΑ, αλλά και η Alphabet, μητρική της Google, έχουν ενημερώσει τους επενδυτές ότι σχεδιάζουν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, είτε για να στηρίξουν την ανάπτυξη είτε για να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνολογία, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η AI αλλάζει τον ρόλο των εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση εργασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η διαφορά είναι ότι η τεχνολογία φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο που συμπληρώνει το ανθρώπινο δυναμικό, παρά ως άμεσος αντικαταστάτης του σε όλες τις θέσεις εργασίας.

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Παράλληλα, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες ανάγκες. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται εργαζομένους που μπορούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν τα νέα συστήματα, ενώ η επέκταση των υποδομών που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τη ζήτηση και για εργαζομένους σε πιο παραδοσιακούς κλάδους.

Η ανατροπή στις προβλέψεις για την απασχόληση

Η μεταστροφή έχει ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική οικονομία, καθώς η αγορά εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την κατανάλωση και, κατ’ επέκταση, την οικονομική ανάπτυξη.

Για μεγάλο διάστημα, η συζήτηση γύρω από την AI επικεντρωνόταν στον κίνδυνο μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις περιέκοπταν προσωπικό και ταυτόχρονα επένδυαν στην αυτοματοποίηση, δημιουργώντας την εικόνα ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μόνιμα μικρότερη ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό.

Οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσω της AI, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνουν ότι η ανάπτυξη απαιτεί και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Μάλιστα, πρόσφατη ανάλυση της DWS, ενός από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, καταλήγει σε παρόμοιο συμπέρασμα, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις από την αμερικανική αγορά εργασίας δείχνουν μετατόπιση της ζήτησης προς θέσεις στις οποίες η παραγωγικότητα και η αυτοματοποίηση εξελίσσονται πιο αργά.