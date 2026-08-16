Εργασιακή παρενόχληση: Το 43% που χτυπά «καμπανάκι» στις επιχειρήσεις

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται γύρω από την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, με τις καταγγελίες να αυξάνονται και την Επιθεώρηση Εργασίας να ενισχύει τους μηχανισμούς πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, περίπου 455 αιτήσεις εργατικών διαφορών που αφορούσαν περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατατέθηκαν ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση δεν αποτυπώνει μόνο τη συνέχιση του φαινομένου, αλλά και τη μεγαλύτερη διάθεση των εργαζομένων να προσφεύγουν στους θεσμικούς μηχανισμούς προστασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού εντοπίζονται τα περισσότερα περιστατικά

Η πλειονότητα των καταγεγραμμένων περιστατικών αφορά ψυχολογικές και λεκτικές συμπεριφορές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 79% του συνόλου. Ακολουθούν οι περιπτώσεις σωματικής βίας με 15%, ενώ η σεξουαλική παρενόχληση αντιστοιχεί στο 6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων. Στο 73% των περιστατικών υπάρχει κάθετη ιεραρχική σύνδεση, γεγονός που δείχνει ότι οι καταγγελίες εμφανίζονται συχνότερα σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει διαφορετικό επίπεδο διοικητικής ή οργανωτικής ευθύνης.

Παράλληλα, ενισχύθηκε σημαντικά η συμμετοχή των νεότερων εργαζομένων στις καταγγελίες. Το ποσοστό των υποθέσεων που αφορούν εργαζομένους ηλικίας 25-34 ετών ανήλθε σε 21,8% το 2025, από 14% το 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με μεγαλύτερη ενημέρωση και ενεργοποίηση των νεότερων εργαζομένων και με χαμηλότερη ανοχή σε προσβλητικές ή απαξιωτικές συμπεριφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που καταγγέλλονται, οι άνδρες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα, με ποσοστό 62%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε στο 38%, από 30% ένα χρόνο νωρίτερα. Για πρώτη φορά καταγράφονται επίσης περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης μεταξύ γυναικών, σε ποσοστό 10%, και μεταξύ ανδρών, σε ποσοστό 11%.

Οι κλάδοι με τον υψηλότερο δείκτη παραβατικότητας

Για πρώτη φορά στην έκθεση του 2025 καταγράφεται και δείκτης παραβατικότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε συνολικά στο 9%. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Τα υψηλότερα ποσοστά, που φτάνουν έως και το 23%, εντοπίζονται σε επιμέρους δραστηριότητες, μεταξύ άλλων στις υπηρεσίες υγείας και διαχείρισης ακινήτων, στις δραστηριότητες αισθητικής και κομμωτικής, καθώς και στις νομικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, το λιανικό εμπόριο καταγράφει δείκτη 8%, το χονδρικό εμπόριο και τα καταλύματα 9%, ενώ η εστίαση 12%. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται και με τις στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προκύπτει από τη σχέση των διαπιστωμένων παραβάσεων προς το σύνολο των περιπτώσεων και συνδυάζει δεδομένα από εργατικές διαφορές, ελέγχους και το μητρώο εργοδοτών στους οποίους έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παραβίαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Στο επίκεντρο η πρόληψη

Η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση των καταγγελιών. Η Επιθεώρηση Εργασίας δίνει μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη, την ενημέρωση και την εκπαίδευση, τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών και των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν το 2025 ενημερωτική επιστολή για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, καθώς και στον τουρισμό, την εστίαση και τα καταλύματα, όπου είχε εντοπιστεί ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση. Η επιστολή αναρτήθηκε παράλληλα, τον Ιούνιο του 2025, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Παράλληλα, το αυτοτελές τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δράσεις για τους Επιθεωρητές Εργασίας. Στόχος είναι η πιο αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

271 κανονισμοί εργασίας με πολιτικές κατά της παρενόχλησης

Η πρόληψη περνά πλέον και στους εσωτερικούς κανονισμούς των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του 2025 υποβλήθηκαν 271 κανονισμοί εργασίας προς κύρωση, στους οποίους είχαν ενσωματωθεί πολιτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το μεγαλύτερο μέρος των υποβολών, 68%, προήλθε από τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων με περισσότερους από 20 εργαζομένους, οι οποίες έχουν σχετική υποχρέωση κατάρτισης κανονισμού.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης και Αιγαίου, από τις οποίες προήλθε το 19% των υποβολών, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την έντονη παρουσία μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σταδιακά την πρόληψη στην καθημερινή λειτουργία τους, ενώ η έγκαιρη αναφορά και παρέμβαση φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εργατικές διαφορές επιλύονται συχνότερα όταν η εργασιακή σχέση εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης ενεργοποίησης των μηχανισμών προστασίας.