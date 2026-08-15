Το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο 6% μέσα στην εβδομάδα

Ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη κατέγραψε η αγορά πετρελαίου καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επανέφεραν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά και ενίσχυσαν τις τιμές του αργού.

Το Brent έκλεισε την Παρασκευή (14.8.2026) στα 88,52 δολάρια ανά βαρέλι, ενισχυμένο κατά 1,45 δολάρια ή 1,67% στη συνεδρίαση. Σε επίπεδο εβδομάδας, το διεθνές σημείο αναφοράς κατέγραψε άνοδο περίπου 6%, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να είναι έκρυθμη και υπάρχουν φόβοι ότι το πετρέλαιο ενδέχεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

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Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο ενισχύθηκε κατά 1,15 δολάρια ή 1,42%, στα 82,40 δολάρια ανά βαρέλι, κλείνοντας την εβδομάδα με κέρδη 5,4%.

Κλίμα πόλωσης

Η νέα άνοδος ήρθε καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την απρόσκοπτη διακίνηση πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και την απουσία προόδου στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, ενισχύουν το λεγόμενο γεωπολιτικό premium στις τιμές του πετρελαίου. Από την περιοχή διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά ενέργειας.

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Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει επ’ αόριστον τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την πορεία των ενεργειακών ροών.

Μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά

Η πορεία του πετρελαίου μέσα στην εβδομάδα ήταν πάντως ιδιαίτερα νευρική. Την Πέμπτη, το Brent υποχώρησε περισσότερο από 2%, καθώς οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στις ενδείξεις για επιβράδυνση της ζήτησης και στη μεγάλη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 17,4 εκατ. βαρέλια, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιανουάριο του 2023, φτάνοντας τα 424,4 εκατ. βαρέλια. Η εξέλιξη αυτή λειτούργησε ως αντίβαρο στις γεωπολιτικές πιέσεις που ωθούν τις τιμές υψηλότερα.

Στην εξίσωση μπαίνει και η ζήτηση. Ο ΟΠΕΚ έχει περιορίσει την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου το 2026, ενώ και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει αναθεωρήσει χαμηλότερα τις εκτιμήσεις του.

Έτσι, η αγορά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις: από τη μία οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η πιθανότητα διαταραχών στην προσφορά και από την άλλη οι ενδείξεις για ασθενέστερη ζήτηση και αυξημένα αποθέματα.

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