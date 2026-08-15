Δωδεκάνησα: Προχωρά το project 2 δισ. ευρώ για ηλεκτρική διασύνδεση

Σε τροχιά υλοποίησης περνά ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα για τα Δωδεκάνησα, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, η οποία ανέρχεται στα περίπου 2 δισ. ευρώ και αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια στα νησιά, περιορίζοντας το κόστος για τους καταναλωτές.

Το έργο αφορά τη διασύνδεση της Κω, της Ρόδου και της Καρπάθου με το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Κορίνθου. Με την ολοκλήρωσή του, τα νησιά θα πάψουν να εξαρτώνται από τους πετρελαϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν σήμερα και θα μπορούν να τροφοδοτούνται από το ηπειρωτικό δίκτυο.

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Εξοικονόμηση δισ. ευρώ

Το οικονομικό αποτύπωμα του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ, η ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 2,8 έως 3,6 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές την περίοδο 2029-2053.

Η εξοικονόμηση θα προκύψει κυρίως από τον περιορισμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), καθώς η διασύνδεση θα επιτρέψει τη σταδιακή κατάργηση της λειτουργίας των πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έργο που, πέρα από την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των νησιών, έχει άμεση οικονομική διάσταση, καθώς μειώνει το κόστος ηλεκτροδότησης που σήμερα επιβαρύνει συνολικά τους καταναλωτές μέσω των ΥΚΩ.

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Καλώδια 1.290 χιλιομέτρων

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει ότι η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Βασικό τμήμα αποτελεί η σύνδεση Κορίνθου – Κω, μέσω υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος, συνολικού μήκους περίπου 430 χιλιομέτρων, εκ των οποίων περίπου 420 χιλιόμετρα θα είναι υποβρύχια.

Στη συνέχεια, η Κως θα συνδεθεί με τη Ρόδο μέσω υποβρύχιων καλωδίων μήκους περίπου 102 χιλιομέτρων, ενώ προβλέπεται και σύνδεση της Ρόδου με την Κάρπαθο.

Συνολικά, το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα που έχει προκηρυχθεί έχει μήκος περίπου 1.290 χιλιομέτρων, αμφίδρομη ροή ισχύος και συνολική μεταφορική ικανότητα 1.000 MW. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου τμήματος ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τους σταθμούς μετατροπής στα δύο άκρα της διασύνδεσης Κορίνθου – Κω, καθώς και για τον νέο υποσταθμό στην Κω. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 809,1 εκατ. ευρώ.

Περιορίζεται η εξάρτηση από το πετρέλαιο

Η διασύνδεση έχει και σημαντική περιβαλλοντική διάσταση, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή απομάκρυνση των πετρελαϊκών μονάδων από τα Δωδεκάνησα.

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί λειτουργούν κοντά σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, ενώ η αντικατάστασή τους από ηλεκτρική ενέργεια που θα μεταφέρεται μέσω του εθνικού συστήματος αναμένεται να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών.

Παράλληλα, η διασύνδεση δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην περιοχή, καθώς η παραγόμενη ενέργεια θα μπορεί να διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα.