Startups: Τα προγράμματα που τρέχουν για χρηματοδότηση, εξωστρέφεια και καθοδήγηση

Οι startups και η καινοτομία στην τεχνολογία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν οι ελληνικές τράπεζες και οι φορείς του οικοσυστήματος, με στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης.

Το τελευταίο διάστημα, μέσα από διαγωνισμούς, προγράμματα επιτάχυνσης και δράσεις υποστήριξης, έχουν ανοίξει νέοι δρόμοι για ερευνητικές ομάδες, startups και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το fintech, το deep tech, η κυβερνοασφάλεια και οι πράσινες τεχνολογίες.

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Σε διαρκή επαφή με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) βρίσκεται το egg – enter grow go της Eurobank, καθώς πλέον οι startups μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω σχετικής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται η αναμονή για συγκεκριμένες προσκλήσεις και κύκλους.

Πρόσφατα, στο egg Hub στο Μοσχάτο, startups, επενδυτές, ερευνητές, θεσμικοί εκπρόσωποι και στελέχη της αγοράς συμμετείχαν σε Summit με επίκεντρο τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η Βιοεπιστήμη, η Βιωσιμότητα, η Υψηλή Τεχνολογία (Deep Tech) και η Ασφάλεια. Στόχος ήταν η ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών και των επενδυτικών ευκαιριών.

Με παρουσία 13 ετών, το egg έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική startup σκηνή. Από το 2013 έως σήμερα έχει υποστηρίξει περισσότερες από 460 επιχειρηματικές ομάδες και πάνω από 1.600 νέους επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

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Συνολικά, 97 ομάδες προέρχονται από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ 232 επιχειρηματικές ομάδες έχουν σήμερα νομική μορφή.

Παράλληλα, μέσω του δίμηνου προγράμματος υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο του pre-acceleration προγράμματος που στηρίζει την έρευνα στα Πανεπιστήμια, έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 170 ερευνητικές ομάδες, με συνολικά 570 ερευνήτριες/ες και καθηγήτριες/ες από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας 2026 ΕΚΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 4ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας 2026, τον οποίο διοργανώνει η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και η συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην κύρια διαγωνιστική διαδικασία από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2026.

Οι φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν λύσεις σε πραγματικές τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις που έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς, έχοντας τη στήριξη μεντόρων, εξειδικευμένων εργαστηρίων και στελεχών του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και της ψηφιακής τράπεζας Snappi, οι οποίοι συμμετέχουν και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών προκλήσεων.

Οι καλύτερες ομάδες θα διεκδικήσουν συμμετοχή με όλα τα έξοδα καλυμμένα στο Mobile World Congress 2027 στη Βαρκελώνη, ενώ θα δοθούν και χρηματικά έπαθλα για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Παράλληλα, οι προτάσεις που θα ξεχωρίσουν θα εξεταστεί να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν πιλοτικά σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την αγορά και την επιχειρηματικότητα.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ΕΚΠΑ και έχει στόχο να ενισχύσει τη σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογικές προκλήσεις που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς, αποκτώντας εμπειρία πέρα από το πλαίσιο των κλασικών σπουδών.

Οι θεματικές του φετινού διαγωνισμού βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης ζήτησης, συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρησιακές λειτουργίες, εργαλεία ανίχνευσης οικονομικής απάτης, εφαρμογές κυβερνοασφάλειας για περιβάλλοντα AI και λύσεις fintech που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτίωση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

FinQuest 2026: Η Alpha Bank αναζητά καινοτόμες λύσεις

Παράταση έως τις 20 Σεπτεμβρίου έχει δοθεί στις αιτήσεις για τον φετινό διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest 2026 της Alpha Bank.

Η τράπεζα διατηρεί ανοιχτή την πρόσκληση για startups, fintechs και scale-ups, με στόχο την ανάδειξη προτάσεων που μπορούν να συμβάλουν στον μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος. Ο φετινός διαγωνισμός αποκτά ακόμη εντονότερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, καθώς η Alpha Bank απευθύνεται σε startups από ολόκληρη την Ευρώπη, αναζητώντας λύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή της πρότασής της με την Alpha Bank, συνεργαζόμενη με επιχειρησιακές και τεχνολογικές ομάδες της τράπεζας. Παράλληλα, μέσω της Alpha Bank θα αποκτήσει πρόσβαση στους κατάλληλους stakeholders και τη δυνατότητα διερεύνησης μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας.

Στον νικητή θα απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη της λύσης.

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, ειδική επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και οι έξι καλύτερες ιδέες θα περάσουν στην επόμενη φάση. Θα συμμετάσχουν σε δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης (Accelerator), το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026 και θα περιλαμβάνει mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη.

Στο τέλος, οι φιναλίστ startups θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε ειδική εκδήλωση για την καινοτομία, όπου η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τις τρεις νικήτριες ομάδες.

Το FinQuest δίνει στις συμμετέχουσες ομάδες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκτώντας πρόσβαση σε business stakeholders και decision makers της Alpha Bank.

NBG Business Seeds: Ξεκίνησε ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, συνεχίζοντας έναν θεσμό που εδώ και 16 χρόνια στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε τομείς όπως το Fintech, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI/GenAI), το Blockchain, οι τεχνολογίες ESG (Cleantech και Climate Tech), η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και συναφείς τεχνολογικοί κλάδοι.

Η έναρξη του νέου κύκλου ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της 16ης διοργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν 344 ομάδες και startups από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνολικά διακρίθηκαν 12 ομάδες, ενώ χρηματικά έπαθλα απονεμήθηκαν στους τρεις πρώτους νικητές, καθώς και στους νικητές των ειδικών κατηγοριών Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης (Financial Empowerment) και Property Technology.

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η κυπριακή MammoCheck, δεύτερη αναδείχθηκε η Tinkery από τη Βαρκελώνη και τρίτη η ελληνική Steganomos.

Πέρα από τον ετήσιο διαγωνισμό, το NBG Business Seeds λειτουργεί ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, προσφέροντας δράσεις χρηματοδότησης, επιτάχυνσης, εκπαίδευσης, mentoring, δικτύωσης και προβολής καινοτόμων ιδεών και επιχειρήσεων.

Με την προκήρυξη του 17ου Διαγωνισμού, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να επενδύει στη σύνδεση της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού startup οικοσυστήματος.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 5.500 ομάδες έχουν λάβει καθοδήγηση και υποδομές, ενώ περισσότερες από 160 ομάδες έχουν βραβευτεί μέσα από τον ετήσιο κύκλο του Προγράμματος.

Envolve Entrepreneurship: Νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και επιτάχυνση

Το Envolve Entrepreneurship συνεχίζει να στηρίζει το οικοσύστημα καινοτομίας μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικής επιτάχυνσης για startups, ερευνητές και νέους επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το EnvolveXL, το πρόγραμμα-ναυαρχίδα του οργανισμού, ολοκληρώνει τον τρίτο κύκλο του. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση των πέντε startups που θα λάβουν μικροεπένδυση συνολικού ύψους 62.500 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέος γύρος επενδύσεων.

Παράλληλα, ο επόμενος κύκλος του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, συνεχίζοντας να παρέχει στις startups mentoring, επενδυτική προετοιμασία, ευκαιρίες χρηματοδότησης και διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα.

Την ίδια στιγμή, το Envolve Entrepreneurship υλοποιεί δύο ακόμη προγράμματα επιτάχυνσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων έργων.

Το 6G-Versus Accelerator, που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, απευθύνεται σε startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, προσφέροντας επιχειρηματική και τεχνική καθοδήγηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη των ιδεών τους, καθώς και προετοιμασία για την προσέλκυση επενδύσεων και την είσοδο στην αγορά.

Το 5G-DiGITs Accelerator απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές και επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις αξιοποιώντας τεχνολογίες 5G για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση, εξειδικευμένο mentoring και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων με βιωματική προσέγγιση, καλώντας τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν πραγματικές προκλήσεις που θέτουν επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Οι αιτήσεις και για τα δύο προγράμματα γίνονται δεκτές έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, το Envolve Entrepreneurship ενισχύει τον ρόλο του στον χώρο της επιτάχυνσης και της καινοτομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης, συνεργασίας και διεθνούς δικτύωσης για την επόμενη γενιά επιχειρήσεων.

Endeavor Greece: Νέος κύκλος Scale Up με χρηματοδότηση 45 εκατ. δολαρίων

Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, νέο κύκλο προγράμματος ανακοίνωσε και η Endeavor Greece.

Πρόκειται για τον 10ο κύκλο του Scale Up, του πρώτου διεθνούς προγράμματος στην Ελλάδα που επιλέγει και υποστηρίζει ιδρυτές εταιρειών με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είτε έχουν άμεση σχέση με τη χώρα είτε θέλουν να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Στον νέο κύκλο επιλέχθηκαν οκτώ εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η διαστημική τεχνολογία, το healthtech, η κυβερνοασφάλεια, οι διεθνείς πληρωμές και η ρομποτική.

Οι εταιρείες έχουν έδρα στην Αθήνα, τη Λευκωσία, τη Βοστώνη, το Κέιμπριτζ, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ. Μέχρι σήμερα έχουν αντλήσει συνολική χρηματοδότηση που προσεγγίζει τα 45 εκατ. δολάρια και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας διεθνώς.

Με την προσθήκη των νέων εταιρειών, το χαρτοφυλάκιο του Scale Up της Endeavor Greece αριθμεί πλέον 50 επιχειρήσεις. Συνολικά, οι εταιρείες αυτές έχουν συγκεντρώσει χρηματοδότηση άνω των 650 εκατ. δολαρίων από την ίδρυσή τους και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας διεθνώς.

Τον Μάιο ολοκληρώθηκε, εξάλλου, το OpenAI Greek Startup Accelerator, στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας της Endeavor Greece, της OpenAI και της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προσέλκυση ταλέντου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως σύγχρονου οικοσυστήματος τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Το τρίμηνο πρόγραμμα, το πρώτο στο είδος του, στήριξε ελληνικές AI-native startups. Συγκέντρωσε 240 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 21 ομάδες από 11 διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων healthtech, fintech, robotics και defense tech.

Οι περισσότερες εδρεύουν στην Ελλάδα, ενώ ορισμένες δραστηριοποιούνται διεθνώς. Το πρόγραμμα βασίστηκε στη συνεργασία «OpenAI for Greece» του Σεπτεμβρίου 2025 και παρείχε πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, τεχνική υποστήριξη, mentoring και διεθνή δίκτυα, με στόχο τη δημιουργία παγκοσμίως ανταγωνιστικών εταιρειών από την Ελλάδα.

Πέρα από τις επιμέρους δράσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα που δίνουν οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις για τις προοπτικές και τις προκλήσεις του ελληνικού οικοσυστήματος.

Η Scale-Ups Confidence Survey 2026 της Deloitte, στην οποία συμμετείχαν 100 ελληνικές scale-ups, δείχνει ότι ο βαθμός αισιοδοξίας τους για τη διατήρηση ή την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανέρχεται σε 8,1 με άριστα το 10.

Παράλληλα, το 75% θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διεύρυνση του πελατολογίου και την αύξηση των εσόδων, ενώ το 57% επικεντρώνεται στη διείσδυση και διαφοροποίηση στις αγορές. Οι ΗΠΑ αποτελούν την πρώτη επιλογή διεθνούς επέκτασης για το 24% των ελληνικών scale-ups.

Οι προκλήσεις

Η έρευνα καταγράφει, ωστόσο, και σημαντικές προκλήσεις. Μόλις το 33% των ελληνικών scale-ups διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μία στις πέντε ελληνικές scale-ups (20%) δηλώνει ότι το AI δεν έχει ακόμη ουσιαστικό αντίκτυπο, γεγονός που δείχνει ότι η επιχειρηματική αξιοποίησή του παραμένει ένα από τα επόμενα βήματα για το οικοσύστημα.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Deloitte, αποτυπώνουν τη σταδιακή ωρίμανση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, με την τεχνητή νοημοσύνη, τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, το deep tech και τις πράσινες τεχνολογίες να βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο νέων επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών. Παράλληλα, η συνεργασία τραπεζών, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και επενδυτικών φορέων δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για χρηματοδότηση, επιτάχυνση, δικτύωση και διεθνή ανάπτυξη των ελληνικών startups, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία.