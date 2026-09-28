ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία οι διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου – Κεφαλονιάς – Λευκάδας

Τις αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου-Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς-Λευκάδας έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΔΜΗΕ αντικαθιστώντας πλήρως τις υφιστάμενες διασυνδέσεις παλαιού τύπου, που λειτουργούσαν ανελλιπώς επί δεκαετίες ανάμεσα στα τρία νησιά.

Ο ΑΔΜΗΕ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως τα έργα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα αφορούν στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων καλωδιακών συστημάτων, συνολικού μήκους 20,4 χλμ. και 14,8 χλμ., αντίστοιχα, με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV και ενσωμάτωση τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οπτικών ινών.

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Στο νέο αυτό έργο του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε, με ανάρτησή του στο facebook και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, ενίσχυση της ανθεκτικότητας και καλύτερες προοπτικές για τα νησιά μας.

Η διασύνδεση της Κέρκυρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, η κατασκευή της τρίτης διασύνδεσης της Κέρκυρας με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Ηγουμενίτσας, με μήκος 21 χλμ., με στόχο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει εντός του 2027. Η πόντιση του νέου καλωδίου 150 kV έχει ολοκληρωθεί, ενώ θα ακολουθήσουν οι εργασίες προστασίας του υποθαλάσσιου τμήματος καθώς και της εγκατάστασης των υπογείων και εναέριων τμημάτων της γραμμής στην πλευρά της Κέρκυρας και της Θεσπρωτίας, αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ -ήδη από το 2023- έχει δρομολογήσει τη συστηματική αναβάθμιση των διασυνδέσεων στο Ιόνιο που βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους, θέτοντας αρχικά σε λειτουργία την αναβαθμισμένη υποβρύχια διασύνδεση υψηλής τάσης που συνδέει την Κυλλήνη (Ηλεία) με τη Ζάκυνθο.

Η τεχνολογική ανανέωση των παραπάνω διασυνδέσεων αυξάνει συνολικά την ανθεκτικότητα σύνδεσης του βρόχου Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-Λευκάδα-Άκτιο, με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.