Αγορά κατοικίας: Το ξέφρενο ράλι στα ενοίκια τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

Δίχως τέλος είναι το ράλι των ενοικίων, καθώς τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι το στεγαστικό κόστος παραμένει το πιο επίμονο μέτωπο ακρίβειας διαμορφώνοντας μια ασφυκτική κατάσταση στην αγορά κατοικίας.

Τον Ιούλιο 2025 ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση, με τα ενοίκια των κατοικιών να ακριβαίνουν κατά 11,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,6% σε μηνιαία, προσθέτοντας από μόνος του 0,42 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό του Ιουλίου. Η ίδια έκθεση καταγράφει και ισχυρή άνοδο σε συνιστώσες που επηρεάζουν άμεσα το κόστος στέγασης, όπως ο ηλεκτρισμός (+18,9% ετήσια).

Η αύξηση του Ιουλίου έρχεται να προστεθεί σε ένα συνεχές ράλι στις τιμές των ενοικίων. Από την αρχή του 2025, οι ετήσιες μεταβολές κινήθηκαν συστηματικά σε υψηλά επίπεδα (αφετηρία περί το 9% τον Ιανουάριο, σταθερή επιτάχυνση την άνοιξη, πέρασμα στην περιοχή του 11% τον Ιούνιο, κατά μέσο όρο αύξηση 10% ανά μήνα). Με άλλα λόγια, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των ενοικιαστών δεν είναι συγκυριακή· είναι δομική και παρατεταμένη.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ρυθμοί ανόδου των ενοικίων είναι σαφώς χαμηλότεροι. Σύμφωνα με την Eurostat, στο α’ τρίμηνο του 2025 τα ενοίκια στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση και 0,9% σε τριμηνιαία, καταγράφοντας σημαντικά ηπιότερη δυναμική σε σχέση με την ελληνική αγορά. Η σύγκριση αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της πίεσης που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Η αύξηση 11,3% στα ενοίκια τον Ιούλιο επιβεβαιώνει ότι η στέγαση αποτελεί τον «σκληρό πυρήνα» της ακρίβειας στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως το πρόβλημα είναι εντονότερο εδώ σε σχέση με την ΕΕ.

Πού οφείλεται η επιμονή στις τιμές στην Ελλάδα; Πρώτον, σε μια χρόνια ανισορροπία προσφοράς–ζήτησης σε μεγάλες αστικές περιοχές και σε τουριστικές ζώνες, που κρατά τα διαθέσιμα ακίνητα χαμηλά σε σχέση με τη ζήτηση, ενώ χιλιάδες ακίνητα παραμένουν κλειστά είτε από τους ιδιοκτήτες τους, είτε (κυρότερα) από funds τα οποία τα απέκτησαν κατά την περίοδο της κρίσης στη χώρα. Δεύτερον, σε αυξανόμενα κόστη λειτουργίας και ενέργειας (όπως καταγράφει ο ηλεκτρισμός), τα οποία μετακυλίονται από τους ιδιοκτήτες. Τρίτον, σε αποσπασματικές ή αργά αποδίδουσες παρεμβάσεις στην αγορά μίσθωσης. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε ανάλυσή της, προειδοποιεί ότι η έντονη άνοδος τιμών κατοικίας και οι ανισορροπίες της αγοράς συνιστούν κίνδυνο για την προσιτότητα στέγασης και για την ιδιωτική κατανάλωση τα επόμενα τρίμηνα.

Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνεται ένας πρόσθετος έμμεσος παράγοντας κόστους. Η δέσμη αυξημένων δασμών που έχει εφαρμοστεί από τις ΗΠΑ σε ευρύ φάσμα εισαγωγών από δεκάδες εμπορικούς εταίρους, πιέζει το κόστος εισαγόμενων πρώτων υλών, εξοπλισμού και καταναλωτικών αγαθών, κάτι που προοδευτικά, πιθανά θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στους ελληνικούς πληθωριστικούς δείκτες, και έτσι και στο κόστος στέγασης.

Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά κατοικίας κινείται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο υπό δυσμενείς συνθήκες. Τα διψήφια ποσοστά στα ενοίκια, η ακριβή ενέργεια και το διεθνές κλίμα προστατευτισμού συντηρούν ένα πληθωριστικό υπόστρωμα πίεσης που δύσκολα θα αποκλιμακωθεί χωρίς στοχευμένες πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, δομικού και όχι επιμέρους χαρακτήρα.