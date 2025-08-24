Αγρότες: Στροφή από την επιδοματική την αναπτυξιακή πολιτική φέρνει η κρίση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφετηρία μίας στρατηγικής στροφής από την επιδοματική στην αναπτυξιακή πολιτική σε σχέση με την στήριξης της παραγωγής των αγροτών και των κτηνοτροφών θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η κρίση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr από αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης αναφέρουν πως στόχος της κυβέρνησης είναι σταματήσει γενικότερα η ταύτιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικότερα με τις επιδοτήσεις στους αγρότες.

Φυσικά, αν και υπό το νέο καθεστώς στο οποίο θα οδηγήσουν οι αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ (τόσο σε σχέση με την ένταξη του στην ΑΑΔΕ, όσο και τις παρεμβάσεις στο εσωτερικό του), θα συνεχιστούν με πρώτο κρας τεστ εκείνο του δ’ τριμήνου του 2025.

Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο, καθώς ήδη οι αιτήσεις για επιδοτήσεις είναι λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν, ότι το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν θα είναι χαμηλότερο.

Εξάλλου, και ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός του 2028 – 2034 (από όπου εκπορεύονται οι Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στους αγρότες) θα προβλέπει -όπως φαίνεται από το σχέδιο που παρουσίασε τον Ιούλιο η Κομισιόν αλλά και από τις πιθανότατες αναθεωρήσεις του – χαμηλότερα κονδύλια.

Έτσι στόχος της ΕΕ, αλλά και της κυβέρνησης στην Ελλάδα είναι η ενίσχυση των αναπτυξιακών χρηματοδοτικών εργαλείων και όχι των επιδοματικών για τους αγρότες.