Αισιοδοξία ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία το 2026 – Βλέπει πληθωρισμό 4,1% για φέτος και 3,6% το 2027

Την πεποίθηση του ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία εκφράζει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε σχετική τριμηνιαία έκθεση του, προβλέποντας ότι ο συνολικός πληθωρισμός στις χώρες της G20 αναμένεται να αυξηθεί στο 4,1% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027.

Ο ΟΟΣΑ αναβάθμισε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα την πρόβλεψη του για την παγκόσμια οικονομία το 2026 (στο 2,9% από το 2,8%) αλλά αν, εκτιμώντας πως αναμένεται να επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από το προβλεπόμενο στις καθημερινές αναταραχές που δημιουργούνται λόγω του πολέμου στο Ιράν που έχουν ως συνέπεια την αύξηση του πληθωρισμού και τις μεγάλες πιέσεις στα καύσιμα

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Η αβεβαιότητα η οποία περιβάλλει τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές είναι κάτι που ανησυχεί τον ΟΟΣΑ, καθώς η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί φέτος μετά από την αύξηση κατά 3,4% το 2025.

Η επιβράδυνση αποδίδεται από τον Οργανισμό στην ακριβότερη ενέργεια και την αύξηση των τιμών που μειώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγοραστική δύναμη, τονίζοντας πως «η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνθηκε αλλά αυτή παρέμεινε ανθεκτική».

Παράλληλα, αναφέρει ως παράγοντες που συνέβαλαν στην ανθεκτικότητα «τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, την μερική προσφυγή σε εναλλακτικές πρώτες ύλες, την αύξηση των προσφοράς που προέρχεται από τις οικονομίες του Κόλπου και την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου», καθώς και «τον συνεχή δυναμισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)».

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Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη θα αρχίσει να επανέρχεται στο 3% το 2027 (-0,1 της ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη) χάρη σε σταδιακή υποχώρηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού εξαιτίας της αύξησης των βασικών επιτοκίων πολλών κεντρικών τραπεζών, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ευρωζώνη ή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, ανέφερε πως «η παγκόσμια ανάπτυξη έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, όμως τα αποθέματα ασφαλείας που απορρόφησαν το ενεργειακό σοκ εξαντλούνται. Η ανάπτυξη είναι ασθενέστερη σε σχέση με πέρυσι και ο πληθωρισμός αυξάνεται ξανά», ενώ τόνισε πως οι κυβερνήσεις πρέπει «να στοχεύσουν τη στήριξη εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και να επαναφέρουν τις δημόσιες δαπάνες σε βιώσιμη τροχιά. Παράλληλα, πρέπει να ενισχύσουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, με ισχυρότερες δεξιότητες, πιο διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας και ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης».

Πληθωρισμός και κρατικά ομόλογα

Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ εμφανίζεται επιφυλακτικός, διότι οι παγκόσμιες προοπτικές παραμένουν εξαρτώμενες από την εξέλιξη του πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και επηρεάζει την μεταφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, η ενεργειακή κρίση που ανανεώθηκε τον Σεπτέμβριο και έφτασε την τιμή του Brent μια ανάσα από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι αναμένεται να τον διατηρήσει σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.