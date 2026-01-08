Ακρίβεια: «Αγκάθι» οι υπηρεσίες για τον ελληνικό πληθωρισμό, με 4,8% «έτρεξαν» σε όλο το 2025 – Ποια είναι η εικόνα σε βάθος πενταετίας

Στο 2,9% έκλεισε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο τέλος του 2025, με τις υπηρεσίες να αναδεικνύονται στο μέγα ζήτημα καθώς παραμένουν η κατηγορία εκείνη που πυροδοτεί με την μεγαλύτερη επιμονή την ακρίβεια σε επίπεδο τιμών καταναλωτή.

Η υπεραπόδοση των υπηρεσιών έναντι του γενικού δείκτη πληθωρισμού συνεχίστηκε καθώς τον Δεκέμβριο κινήθηκαν στο 4,5% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα, αποδεικνύοντας πως ακόμη και όταν οι πιέσεις από την ενέργεια αλλάζουν κατεύθυνση, ο ρυθμός ανόδου στις υπηρεσίες παραμένει υψηλός, καθώς η ακρίβεια σε δραστηριότητες που συνδέονται με την καθημερινότητα δεν υποχωρούν εύκολα.

Στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες, τα τρόφιμα μαζί με αλκοόλ και καπνό επιτάχυναν τον Δεκέμβριο στο 3,5% από 2,7% τον Νοέμβριο, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά παρέμειναν οριακά αρνητικά στο -0,1% από -0,4%, ενώ η ενέργεια γύρισε ξανά σε μείωση τιμών στο -1,0% από 0,3% τον Νοέμβριο. Με άλλα λόγια, ο συνολικός πληθωρισμός ανέβηκε μόλις ήπια στο τέλος της χρονιάς, αλλά το αποτύπωμα στις υπηρεσίες παρέμεινε υψηλό.

Η επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών φαίνεται καθαρά και στον μέσο ετήσιο ρυθμό του 2025. Με βάση τα μηνιαία στοιχεία της Eurostat, ο μέσος πληθωρισμός στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 4,8% το 2025, κινούμενες σημαντικά υψηλότερα από τον γενικό δείκτη ο οποίος κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε σε 2,9%, και δυσκολεύοντας τη συνολική αποκλιμάκωση.

Ποια είναι η εικόνα σε βάθος πενταετίας

Σε βάθος πενταετίας, η κατηγορία των υπηρεσιών πέρασε από το -1,0% το 2021 σε 4,5% το 2022, παρέμεινε στο 4,5% το 2023, κινήθηκε στο 4,4% το 2024 και ανέβηκε στο 4,8% το 2025. Η πορεία αυτή δείχνει μια παρατεταμένη περίοδο αυξημένων ρυθμών μετά το 2021 και την πληθωριστική έκρηξη της πανδημίας, με μικρές διακυμάνσεις αλλά χωρίς καμία ουσιαστική επιστροφή στις χαμηλότερες ταχύτητες.

Συγκριτικά, για την ενέργεια, η εικόνα της ίδιας πενταετίας είναι πιο έντονα κυκλική καθώς παρά το ιστορικό ράλι των προηγούμενων ετών έχει πλέον υποχωρήσει. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ήταν 12,9% το 2021, εκτινάχθηκε στο 42,6% το 2022, πέρασε σε ισχυρή αποκλιμάκωση στο -12,9% το 2023 και στη συνέχεια διαμορφώθηκε στο -1,3% το 2024 και στο -0,7% το 2025.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, ο μέσος ρυθμός ήταν -0,7% το 2021, ανέβηκε στο 5,0% το 2022 και στο 6,5% το 2023, πριν υποχωρήσει στο 1,7% το 2024 και στο 0,7% το 2025.

Στα τρόφιμα μαζί με αλκοόλ και καπνό, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ήταν 1,2% το 2021, εκτοξεύθηκε στο 9,7% το 2022 και στο 9,9% το 2023, για να πέσει στο 2,8% το 2024 και στο 2,1% το 2025. Παρότι η εικόνα του 2025 είναι σαφώς ηπιότερη από την περίοδο της μεγάλης έξαρσης, η επιτάχυνση προς το τέλος της χρονιάς δείχνει ότι η κατηγορία παραμένει ευαίσθητη και μπορεί να δίνει κατά περιόδους ανοδικά σήματα.