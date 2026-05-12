Kατασχέσεις «εξπρές», ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και Μητρώο Διαθηκών φέρνει η ΑΑΔΕ

Μια σειρά από αλλαγές για πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθηκών και κληρονομιών, για οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς φέρνει η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο που δημοσίευσε χθες (11.5.2026) για τη σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς και παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι νέες διατάξεις που φέρνει η ΑΑΔΕ με την εγκύκλιο Ο.3019/2026 εισάγουν νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες για τις παραπάνω υποθέσεις, από ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς μέχρι αλλαγές στις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς και στις διαθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, δηλαδή το μπλοκάρισμα λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες και άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων είναι στο επίκεντρο των διατάξεων.

Η υποβολή της δήλωσης τρίτου θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας portal.odee.gr. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, η δήλωση συντάσσεται, υπογράφεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από πληρεξούσιο δικηγόρο ή συμβολαιογράφο μέσω της εγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας που διατηρεί η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (portal.odee.gr), με χρήση του Μοναδικού Κωδικού Δήλωσης.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που επηρεάζουν οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη σε Δημόσιο, τράπεζες και servicers ενώ αλλάζουν τα δεδομένα και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων όπου απλοποιούνται οι διαδικασίες για να αποφεύγονται καθυστερήσεις σε περιπτώσεις πλειστηριασμών που αναβάλλονται λόγω έλλειψης ή αδυναμίας ορισμού συμβολαιογράφου από την ίδια περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη ρύθμιση αφορά στη δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας που υποβάλλεται από τον κληρονόμο και θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται πάντα φυσική παρουσία του.

Επίσης, δημιουργείται Μητρώο Διαθηκών όπου θα κατατίθενται στοιχεία δημοσιευμένων διαθηκών, με καταχώριση από τον συμβολαιογράφο ενώ η δημοσίευση από προξενική αρχή γίνεται από τον πρόξενο ο οποίος συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από αυτόν και, αν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, και από εκείνον που την παρέδωσε. Έτσι, διευκολύνεται η αναζήτηση και ο εντοπισμός διαθηκών, περιορίζονται καθυστερήσεις στις διαδικασίες ενώ εξυπηρετούνται άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό ή αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και δεν είναι σε θέση να επισκέπτονται τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η δυνατότητα σύνταξης και διαβίβασης εγγράφων, κατασχετήριων εκθέσεων και πράξεων εκτέλεσης, καθώς και η διασύνδεση με όλο το οικοσύστημα των εμπλεκόμενων επαγγελματιών ώστε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμοί να πραγματοποιούνται σε συντομότερο χρόνο.