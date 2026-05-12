Κρατική ενίσχυση σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια – Οι ανακοινώσεις της Κομισιόν

Εν όψει των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, συζητήθηκε σήμερα στην Κομισιόν η ανάγκη να παρθούν μέτρα στήριξης για τον αλιευτικό τομέα. Από την ευρωπαϊκή επίτροπη προκρίνεται τελικά η λύση των κρατικών ενισχύσεων, ενώ ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός στήριξης.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις τιμές των καυσίμων σε ραγδαία αύξηση και προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις, ο κύπριος επίτροπος, Κώστας Καδής, αρμόδιος για την αλιεία και τους ωκεανούς, προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση στην αίθουσα της Κομισιόν.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο θα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», ανέφερε ο Κώστας Καδής.

Τονίστηκε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ. Σε περίπτωση που η κρίση οξυνθεί, η πρωτογενής γεωργική παραγωγή και η αλιεία θα έχουν οδυνηρές επιπτώσεις.

Ενεργοποίηση μηχανισμού στήριξης και AccelerateEU

Όσον αφορά την αλιεία, ο κύπριος επίτροπος ανέφερε πως «σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), η Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό στήριξης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος που προκαλεί σημαντική διατάραξη των αγορών».

Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, την πρωτοβουλία AccelerateEU, προκειμένου να αμβλυνθεί η υπάρχουσα κατάσταση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες για την παροχή στήριξης στους τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων και σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες της ΕΕ.

Ο Κώστας Καδής πρόσθεσε τέλος ότι: « Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο προσωρινό πλαίσιο κρίσης, επιπλέον των τυποποιημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της αλιείας, για τη στήριξη του τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της άντλησης διδαγμάτων από καταστάσεις κρίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και η ενεργειακή μετάβαση παραμένουν καίριας σημασίας για την ανθεκτικότητα του αλιευτικού τομέα και την ανταγωνιστικότητά του».

Ο Κώστας Καδής κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση των ευρωβουλευτών της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, μελών της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία του έλληνα ευρωβουλευτή, Σάκη Αρναούτογλου.