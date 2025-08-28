Απάντηση Τσάπαλου στον Guardian: Οι Έλληνες εξακολουθούν να μπορούν να πηγαίνουν θερινές διακοπές

Άρθρο – Απάντηση στον Guardian έστειλε χθες (27.8.25) ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), Όμηρος Τσάπαλος, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν διακοπές το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, στο άρθρο του στον Guardian για τη δυνατότητα των Ελλήνων να πηγαίνουν διακοπες ανέφερε ότι «Το άρθρο σας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενώ οι ξένοι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά της Ελλάδας και άλλες χαρές της χώρας μας, για τους Έλληνες τέτοιες απολαύσεις έχουν γίνει μια γλυκόπικρη ανάμνηση. Διαφωνούμε, επειδή τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο».

Ο Όμηρος Τσάπαλος τόνισε ότι κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει την Έρευνα για τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Τουριστών Μόνιμων Κατοίκων. Η πιο πρόσφατη έκδοση, του Ιουλίου 2025, καταγράφει ότι τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων κατοίκων σε ταξίδια αναψυχής και διακοπών έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2021. Μάλιστα, τόσο ο αριθμός των ταξιδιών όσο και ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας.

Υπογράμμισε επίσης, ότι η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 85%) των διακοπών των Ελλήνων πραγματοποιείται εντός Ελλάδας, ενώ περισσότερο από το 70% γίνεται τους θερινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Περαιτέρω στοιχεία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, προκύπτουν από την Ετήσια Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ. Η τελευταία έκδοση δείχνει ότι η κατηγορία «Εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία», που σχετίζεται άμεσα με τον τουρισμό και τις διακοπές, καταγράφει την ταχύτερη αύξηση μεταξύ 12 υποκατηγοριών δαπανών.

«Το μερίδιό της στις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών είναι το υψηλότερο των τελευταίων 16 ετών και πλέον ξεπερνά τα επίπεδα πριν από την κρίση», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ.

«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», έγραψε ο Όμηρος Τσάπαλος, εξηγώντας ότι η αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη, η αύξηση της απασχόλησης και των πραγματικών εισοδημάτων –όπως τεκμηριώνεται από την Eurostat– αποτυπώνεται και στον τρόπο που οι Έλληνες κάνουν όλο και περισσότερες διακοπές, στην πλειονότητά τους στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι αρκετοί Έλληνες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. «Η βελτίωση των προτύπων πρόνοιας αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και το καλοκαίρι των Ελλήνων είναι δυναμικό» κατέληξε ο Όμηρος Τσάπαλος.