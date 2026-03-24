Αυξημένα κατά 58,4% τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο

Σημαντική αύξηση κατά 58,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό τον Ιανουάριο, φθάνοντας τα 473,3 εκατ. ευρώ έναντι 298,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 33,3% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,1%, λέει η ΤτΕ. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 8,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 55,6% εμφάνισαν τα έσοδα από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 224,3 εκατ. ευρώ, όπως και τα έσοδα από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 61,8% (Ιανουάριος 2026: 246,7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2025: 152,4 εκατ. ευρώ). Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον ίδιο μήνα κατέγραψε αύξηση κατά 33,3% και διαμορφώθηκε σε 1,094 εκατομμύρια τουρίστες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 87,4%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 44,6% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 23,6%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 452.700 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 31,8%, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 169,4% και διαμορφώθηκε σε 94.800 ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 6,0% και διαμορφώθηκε σε 89,3 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία που μειώθηκε κατά 6,9% σε 21,7 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 5,2% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 48,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 14,5% και διαμορφώθηκε σε 65,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 37,7% και διαμορφώθηκε σε 66,7 χιλ. ταξιδιώτες.