Αύξηση 2,8% στην κατανάλωση καυσίμων με ισχυρή ζήτηση από Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Αύξηση 2,8% στη συνολική κατανάλωση καυσίμων καταγράφηκε το 2024 σε σχέση με το 2023, με τις αντίστοιχες ποσότητες να φτάνουν τους 7,03 εκατ. τόνους για το 2024 και 6,84 εκατ. τόνους για το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης των καυσίμων βενζίνης σούπερ αμόλυβδης 98/100 κατά 4,9%, του πετρελαίου κίνησης κατά 3,7%, του μαζούτ υψηλού θείου κατά 3,1%, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 2,5%, της αμόλυβδης βενζίνης κατά 1,8%, του μαζούτ χαμηλού θείου κατά 1,6% και του υγραερίου κατά 0,9%.

Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας. Οι χαμηλότερες καταναλώσεις παρατηρούνται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου.