Αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2025

Το σύνολο των εγγεγραμμένων (σ.σ. ανέργων) στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, ανήλθε σε 915.889 άτομα.

Από αυτούς του άνεργους οι 417.534 (ποσοστό 45,6%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 498.355 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 326.940 άτομα (35,7%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 588.949 άτομα (64,3%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 276.140 άτομα (30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 445.725 άτομα (ποσοστό 48,7%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 266.328 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 168.312 άτομα (ποσοστό 18,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, (σ.σ. ο αριθμός των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 248.396 άτομα, από τα οποία οι 122.564 (ποσοστό 49,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 125.832 (ποσοστό 50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 102.967 (ποσοστό 41,5%) και οι γυναίκες σε 145.429 (ποσοστό 58,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 110.795 (ποσοστό 44,6%) είναι κοινοί, 1.541 (ποσοστό 0,6%) είναι οικοδόμοι, 125.832 (ποσοστό 50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 8.561 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.614 (ποσοστό 0,6%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Δεκέμβριο 2025 κατά Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της Χώρας.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 915.889 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -61.798 άτομα (-6,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 και αύξηση κατά 21.824 άτομα (2,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 248.396 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -14.152 άτομα (-5,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 και αύξηση κατά 92.741 άτομα (59,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, επισκεφτείτε την σελίδα https://www.dypa.gov.gr/statistika