Αυξήθηκε κατά 2% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανεμπορίου το 2025, στα 74,850 δισ. ευρώ

Σε 74,850 δισ. ευρώ ανήλθε πέρυσι ο κύκλος εργασιών (σ.σ. τζίρος) των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 73,368 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων, ο τζίρος το 2025 ανήλθε σε 27,333 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση επίσης 2% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 26,788 δισ. ευρώ.

Οι 5 κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο τζίρο το 2025 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,3%) Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,4%) Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (10,5%) Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%) Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5%).

Και οι 5 κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,7%) Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,5%) Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%) Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%) Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 856.743.000 ευρώ.

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 157.474.000 ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 365.914.000 ευρώ.

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 108.576.000 ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,4%).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,9%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2,8%).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,4%).

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,6%).

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,4%).

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2,1%).

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, η οποία υπολογίστηκε στη βάση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, ανήλθε το 2025 σε 7.216 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.071 ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,6%).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2,1%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (4,1%).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,6%).

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Η μέση ετήσια ατομική κατανάλωση, η οποία υπολογίστηκε στη βάση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ανήλθε το 2025 σε 2.635 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 2.582 ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,8%).

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3,8%).

Περιφέρεια Κρήτης (2,1%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στη μέση ατομική κατανάλωση το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (3,2%).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,7%).

Τριμηνιαία Στοιχεία

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 19,754 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 19,395 δισ. ευρώ και μείωση 0,8% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 19,910 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (19,2%).

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (9,4%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (9,4%).

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα (9,1%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,3%).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,9%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (4,1%).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (3%).

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 7,625 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7,450 δισ. ευρώ και αύξηση 5,3% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 7,244 δισ. ευρώ.

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (4,4%).

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1,7%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (3,7%).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,3%).

Τέλος, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 11,152 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 11,219 δισ. ευρώ.

Ενώ, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5,463 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5,441 δισ. ευρώ.