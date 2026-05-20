Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Λιγότεροι από 1 στους 4 οφειλέτες έχουν ενεργή αίτηση ρύθμισης λίγο πριν την τελική ευθεία

Μόνο ένα μέρος των δικαιούχων έχει φτάσει μέχρι στιγμής σε ενεργή διαδικασία ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ενώ η διαδικασία έχει μπει στην τελική ευθεία για χιλιάδες δανειολήπτες που μπορούν να ζητήσουν μετατροπή της οφειλής τους σε ευρώ.

Συνολικά, 12.456 διαδικασίες έχουν ανοίξει στην πλατφόρμα από την ενεργοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Από αυτές, όμως, οι 3.566 έχουν ακυρωθεί από τους ίδιους τους αιτούντες, με αποτέλεσμα οι ενεργές περιπτώσεις να περιορίζονται στις 8.890.

Με βάση τη συνολική περίμετρο των περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 23,4% του συνόλου. Δηλαδή, λιγότεροι από ένας στους τέσσερις δανειολήπτες εμφανίζονται σήμερα με ενεργή αίτηση, ενώ περίπου ένας στους τρεις έχει τουλάχιστον ξεκινήσει τη διαδικασία, αν συνυπολογιστούν και οι αιτήσεις που στη συνέχεια ακυρώθηκαν.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι μεγάλο μέρος των ενδιαφερόμενων δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες κινήσεις, παρότι η ειδική διαδικασία έχει ενεργοποιηθεί από τις 19.2.2026. Το πλαίσιο αφορά δανειολήπτες με εξυπηρετούμενες ή ρυθμισμένες και εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή του δανείου τους σε ευρώ.

Ωστόσο, εκπρόσωποι των δανειοληπτών διατρανώνουν πως η ρύθμιση που ψηφίστηκε δεν λύνει οριζόντια το πρόβλημα, αλλά τους οδηγεί να αποδεχθούν μέρος ή όλο το σημερινό διογκωμένο υπόλοιπο, χωρίς αναδρομικό επανυπολογισμό της οφειλής από την αρχή.

Στις τελευταίες κινητοποιήσεις της 29.4.2026, που οργανώθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο, τα αιτήματα συνδέθηκαν με τρία επίπεδα: αναθεώρηση της ρύθμισης, σταμάτημα πλειστηριασμών και προσφυγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας ανέφερε ότι θα κατατεθεί νέο ψήφισμα στη Βουλή και συμπληρωματική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πόσοι είναι οι δικαιούχοι και πόσες οι αιτήσεις

Στο τραπεζικό σύστημα βρίσκονται 20.625 ενεργά δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δισ. ελβετικά φράγκα, ενώ άλλα 17.442 δάνεια, ύψους 3 δισ. ελβετικών φράγκων, βρίσκονται υπό διαχείριση από servicers. Συνολικά, δηλαδή, η ενεργή περίμετρος φτάνει τα 38.067 δάνεια.

Ο αριθμός των διαδικασιών που άνοιξαν στην πλατφόρμα φτάνει τις 12.456. Από αυτές, 2.260 βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας, 747 στο στάδιο της ανάκτησης στοιχείων, 3.356 στη φάση της συμπλήρωσης και 2.527 έχουν φτάσει στην έκδοση βεβαίωσης κατάταξης. Παράλληλα, 3.566 αιτήσεις έχουν ακυρωθεί από τους ίδιους τους αιτούντες.

Ας σημειωθεί πως ο αριθμός των αιτήσεων δεν ταυτίζεται με ολοκληρωμένες ρυθμίσεις, καθώς η διαδικασία έχει επόμενα στάδια μέχρι να φτάσει στην τράπεζα ή στον servicer.

Μετά την έκδοση της βεβαίωσης κατάταξης, ο δανειολήπτης πρέπει να κινηθεί προς τον πιστωτή και να υποβάλει αίτημα μετατροπής του δανείου σε ευρώ. Στο στάδιο αυτό κρίνεται αν η αρχική κίνηση στην πλατφόρμα μετατρέπεται σε πραγματική ρύθμιση.

Η απόσταση ανάμεσα στις αιτήσεις που ξεκινούν στην πλατφόρμα και στους φακέλους που φτάνουν στους πιστωτές είναι το βασικό πρακτικό σημείο της διαδικασίας. Από τις 8.890 ενεργές αιτήσεις, μόνο οι 2.527 έχουν φτάσει στην έκδοση βεβαίωσης κατάταξης, δηλαδή λιγότερες από τρεις στις δέκα ενεργές περιπτώσεις.

Σε σχέση με τη συνολική περίμετρο των 38.067 δανείων, οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί αντιστοιχούν περίπου στο 6,6%. Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα όσων έχουν ενεργό φάκελο παραμένει ακόμη σε ενδιάμεσα στάδια, από την απλή δημιουργία της αίτησης μέχρι τη συμπλήρωση των στοιχείων.

Το πλαίσιο προβλέπει τέσσερις κατηγορίες δανειοληπτών. Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες η ένταξη γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια. Η βεβαίωση κατάταξης εκδίδεται ηλεκτρονικά και καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή της οφειλής του σε ευρώ.

Για την τέταρτη κατηγορία, η διαδικασία δεν στηρίζεται στα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η προθεσμία, όμως, είναι πιο άμεση, καθώς λήγει στις 19.06.2026. Για τις κατηγορίες 1 έως 3, η αίτηση στην πλατφόρμα μπορεί να υποβληθεί έως τις 19.08.2026.

Η ρύθμιση προβλέπει βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο δανειολήπτης. Η βελτίωση φτάνει έως το 50% για την πρώτη κατηγορία και μειώνεται στις επόμενες κατηγορίες. Παράλληλα, προβλέπεται σταθερό επιτόκιο σε ευρώ, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου υπό προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο χορηγήθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες ισοτιμιών και επιτοκίων. Η ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ αύξησε το υπόλοιπο των οφειλών σε ευρώ, ακόμη και για δανειολήπτες που εξυπηρετούσαν τις δόσεις τους.