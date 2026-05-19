Θεοδωρικάκος: Μπαίνει πλαφόν έως 50% για την αύξηση αρχικού κεφαλαίου δανείων

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε πως το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια, προέρχεται από ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες η κυβέρνηση πήγε παρακάτω προς όφελος των πολιτών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε στο ότι μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα για τα δάνεια και επισήμανε ότι ο πολίτης θα έχει το δικαίωμα να κάνει πίσω στην υπογραφή του δανείου, ακόμα και 14 μέρες μετά την απόφαση του να αλλάξει τους όρους του.

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως μπαίνει πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αρχικό κεφάλαιο του δανείου και το τελικό ποσοστό θα ορίζεται με υπουργική απόφαση, σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Θα δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης στον πολίτη, αν μέσα σε 14 ημέρες δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση, ενώ δίνουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους να ζητήσουν να έχουν απευθείας επικοινωνία με άνθρωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με εφαρμογή. Θα ισχύει για δανειακές συμβάσεις από τις 20 Νοεμβρίου και μετά», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ANT1, ενώ με αφορμή τη σημερινή (19.5.2026) ημέρα Μνήμης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και τις διώξεις των Ποντίων, έκανε λόγο για συσπείρωση του ελληνισμού.

«Οι Έλληνες έχουμε απολύτως ισχυρή τη μνήμη μας. Για πολλά χρόνια οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες του Πόντου, εκδιώχθηκαν, βασανίστηκαν, έχασαν τη ζωή τους περίπου 353.000 άνθρωποι. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή επέστρεψαν στην πατρίδα και μεγαλούργησαν. Ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι η καρδιά του παγκόσμιου Ελληνισμού, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το τι έγινε και θα είμαστε πάντοτε ενωμένοι και ισχυροί, για να μη μπορέσει ποτέ κανείς να αγγίξει ούτε χιλιοστό της πατρίδας μας».