ΣΕΒ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί σε 10 χρόνια να αυξήσει το ΑΕΠ έως 8%

Ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) θα μπορούσε μέσα στην επόμενη δεκαετία να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας από 6 έως 8%, αν υιοθετηθεί και χρησιμοποιηθεί ευρέως

Σε εκδήλωση του ΣΕΒ για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημάνθηκε ότι μπορεί να ενισχύσει ετησίως την εθνική παραγωγικότητα κατά +1,0–1,5%, ανάλογα με τον ρυθμό και το εύρος της υιοθέτησής της.

Ανάμεσα σε άλλα, τονίζεται ότι «η ευρεία υιοθέτηση της Παραγωγικής ΤΝ θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 6-8% την επόμενη δεκαετία», και πως «ο χρόνος αδράνειας κοστίζει 0,5% δυνητικής ανάπτυξης».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων διεθνώς, η Ελλάδα καλείται να επιταχύνει τη μετάβαση από τον πειραματισμό στην ευρεία και στρατηγική υιοθέτησή της.

Σήμερα, το ποσοστό υιοθέτησης εφαρμογών ΤΝ από τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει μονοψήφιο, περίπου στο 9%, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ταχύτερη προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αδυνατεί να μετατρέψει τα πιλοτικά έργα ΤΝ σε πραγματική επιχειρηματική αξία σε κλίμακα. Η πρόκληση αυτή συνδέεται με παράγοντες όπως η αξιοποίηση των δεδομένων, η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και η οργανωσιακή ετοιμότητα, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι η ΤΝ απαιτεί έναν ολιστικό επιχειρησιακό μετασχηματισμό που διαπερνά το σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης.

Στην εκδήλωση ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στους 4 βασικούς άξονες μέσω των οποίων η ΤΝ δημιουργεί επιχειρηματική αξία: