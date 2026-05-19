ΟΟΣΑ: Μήνυμα από τη G7 για την πιεσμένη παγκόσμια οικονομία και τις μπερδεμένες τράπεζες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Ματίας Κόρμαν έστειλε ανησυχητικά μηνύματα για την παγκόσμια οικονομία από τη σύνοδο των G7.

Ο Κόρμαν δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανησυχεί ιδιαίτερα τον ΟΟΣΑ και ασκεί «καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέες προς τα κάτω αναθεωρήσεις στις οικονομικές προβλέψεις του οργανισμού για την παγκόσμια οικονομία (αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα στις 3 Ιουνίου).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρουσιάσαμε μια αρχική αξιολόγηση στην ενδιάμεση οικονομική μας έκθεση τον Μάρτιο, αλλά θα αναθεωρήσουμε επισήμως αυτή την εκτίμηση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Είναι όμως σαφές ότι υπάρχει πίεση προς χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Bloomberg.

Ενέργεια και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά το ενεργειακό κόστος. Ο ΟΟΣΑ είχε ήδη προειδοποιήσει από τον Μάρτιο ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος στην περιοχή και πιθανές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός στις χώρες του G20 εκτιμάται ότι θα φθάσει το 4%, δηλαδή υψηλότερα από προηγούμενες προβλέψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Κόρμαν προειδοποιεί ότι αν υπάρξει σοβαρή διακοπή στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ ή νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μπορούσε να μειωθεί επιπλέον κατά περίπου 0,5%, ενώ οι τιμές καταναλωτή θα αυξάνονταν ακόμη περισσότερο τα επόμενα δύο χρόνια.

«Γρίφος» για τις κεντρικές τράπεζες

Η κατάσταση δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις κεντρικές τράπεζες. Από τη μία πλευρά, η επιβράδυνση της οικονομίας θα δικαιολογούσε χαμηλότερα επιτόκια για στήριξη της ανάπτυξης, από την άλλη όμως, ο επίμονος πληθωρισμός και οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας περιορίζουν τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Ο Κόρμαν υπογράμμισε ότι οι κεντρικές τράπεζες ίσως αναγκαστούν να διατηρήσουν ή ακόμη και να αυξήσουν τα επιτόκια αν οι ενεργειακές αυξήσεις μεταφερθούν στους μισθούς και σε ολόκληρη την οικονομία μέσω δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων.

Η πίεση στα δημόσια οικονομικά

Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους και του αυξημένου κόστους δανεισμού. Οι διεθνείς αγορές ομολόγων βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για:

Τα αυξανόμενα ελλείμματα

Τις αμυντικές δαπάνες

Τις ενεργειακές επιδοτήσεις

Τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές ανισορροπίες

Στις περισσότερες χώρες του G7, το δημόσιο χρέος παραμένει σε επίπεδα ίσα ή και υψηλότερα του ΑΕΠ, ενώ το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης χρέους αρχίζει να απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος των κρατικών προϋπολογισμών.

Προειδοποίηση για παρατεταμένη αστάθεια

Το κεντρικό μήνυμα του ΟΟΣΑ είναι ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης αστάθειας, όπου γεωπολιτικές κρίσεις, ενεργειακοί κίνδυνοι, πληθωρισμός και υψηλό χρέος αλληλοτροφοδοτούνται.

Για τον λόγο αυτό, καλεί τις κυβερνήσεις να αποφύγουν γενικευμένες επιδοτήσεις που αυξάνουν το δημοσιονομικό βάρος και να προχωρήσουν σε στοχευμένα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για τη σταθερότητα της διεθνούς οικονομίας.