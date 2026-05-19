Ταμείο Ανάκαμψης: Έως την Δευτέρα το διπλό αίτημα εκταμιεύσεων από την Ελλάδα ύψους 2,6 δισ. ευρώ

Νέο διπλό αίτημα πληρωμής ύψους 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ετοιμάζεται να υποβάλει έως τη Δευτέρα (25.5.2026) η Ελλάδα, μπαίνοντας στην τελική φάση των μεγάλων εκταμιεύσεων του προγράμματος.

Το αίτημα που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ελληνική κυβέρνηση περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά το 8ο αίτημα πληρωμής, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με 32 ορόσημα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα (19.5.2026) ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τα συγκεκριμένα ορόσημα έχουν επιτευχθεί, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την υποβολή του αιτήματος. Το δεύτερο σκέλος αφορά το 7ο αίτημα για το δανειακό τμήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Έτσι, το συνολικό πακέτο που προγραμματίζεται να υποβληθεί τη Δευτέρα φτάνει τα 2,6 δισ. ευρώ, σε μία περίοδο κατά την οποία το πρόγραμμα περνά από τη φάση της συμβασιοποίησης και των εντάξεων στη φάση της ολοκλήρωσης, των ελέγχων και των πληρωμών.

Το επόμενο και μεγαλύτερο τεστ για το οικονομικό επιτελείο θα έρθει στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν προγραμματίζεται η υποβολή του 9ου αιτήματος πληρωμής. Το αίτημα αυτό θα έχει ύψος 3,8 δισ. ευρώ και θα συνδέεται με 134 ορόσημα, αριθμός που δείχνει την ένταση του χρονοδιαγράμματος για τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών, όλα τα έργα που συνδέονται με τα ορόσημα του 9ου αιτήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31.8.2026. Πρόκειται για κρίσιμη ημερομηνία, καθώς θα εξαρτηθεί η δυνατότητα της χώρας να προχωρήσει στην υποβολή του μεγάλου φθινοπωρινού αιτήματος.

Μαζί με το 9ο αίτημα θα υποβληθεί και το 8ο αίτημα για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό συνδέεται με 8 ορόσημα, εκ των οποίων, σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, τα 6 έχουν ήδη επιτευχθεί και είναι πιθανό να έρθουν νωρίτερα. Με αυτόν τον συνδυασμό, το συνολικό ποσό του φθινοπωρινού αιτήματος ανεβαίνει στα 4,8 δισ. ευρώ.

Με βάση τα δύο πακέτα, η Ελλάδα σχεδιάζει να διεκδικήσει μέσα στους επόμενους μήνες συνολικά 7,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό συμπίπτει με την τελική ευθεία του προγράμματος και μεταφέρει την πίεση στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το τελευταίο διάστημα ενεργοποιούνται παρεμβάσεις επιτάχυνσης σε επιμέρους δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στα αγροτικά επενδυτικά σχέδια, για παράδειγμα, προβλέπεται η αξιοποίηση ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών για ελέγχους και επαληθεύσεις, ώστε να μη δημιουργηθούν καθυστερήσεις πριν από την καταβολή των ενισχύσεων. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του έργου, τα παραστατικά, τις δαπάνες και τα τεχνικά δεδομένα, ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί αν η επένδυση υλοποιήθηκε όπως εγκρίθηκε.

Στο δανειακό σκέλος, το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως σχεδόν ολοκληρωμένο, το οικονομικό επιτελείο αναφέρει ότι έχουν συμβασιοποιηθεί δάνεια και επενδύσεις ύψους 27,5 δισ. ευρώ και ότι το ποσό αυτό θα φτάσει τα 30 δισ. ευρώ, καθώς οι τράπεζες ολοκληρώνουν τις τελευταίες συμβάσεις με τους διαθέσιμους πόρους. Στο ίδιο πλαίσιο μέσω του InvestEU έχουν στηριχθεί 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένονται άλλες 20.000.

Η πίεση στο δανειακό σκέλος έχει και πρακτική πλευρά για την αγορά. Το deadline για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων είχε μετακινηθεί στις 29.05.2026, ενώ προηγουμένως το χρονικό σημείο που είχαν στον σχεδιασμό τους επιχειρήσεις, σύμβουλοι και τράπεζες ήταν η 31.08.2026. Αυτό σημαίνει ότι ώριμοι φάκελοι, τραπεζικές εγκρίσεις, αξιολογήσεις και νομικές διαδικασίες συμπιέζονται χρονικά σε πολύ μικρότερο διάστημα.