Black Friday 2025: Ρεκόρ πωλήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο – Ισχυρή άνοδος σε τζίρο και παραγγελίες

Εκτοξεύτηκε ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών στη φετινή Black Friday, σημειώνοντας άνοδο 25% στην Ελλάδα και εντυπωσιακή αύξηση 85% στην Κύπρο σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της φετινής Black Friday στο Skroutz, η μέση αξία παραγγελίας συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι και φτάνοντας τα 104 ευρώ, έναντι 94 ευρώ το 2024 για την Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο η μέση αξία άγγιξε τα 148 ευρώ.

Κατά 37% αυξήθηκε και ο παραγόμενος τζίρος για τις αγορές μέσω Skroutz στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο η αύξηση εκτοξεύτηκε στο 97%.

Τον μεγαλύτερο τζίρο έκαναν τα προϊόντα τεχνολογίας, ακολουθούμενα από τα είδη σπιτιού και κήπου και τα είδη μόδας. Ωστόσο, στην κορυφή των παραγγελιών βρέθηκαν τα είδη σπιτιού και κήπου, με ποσοστό 26,07%.

Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη

Σημαντικά αυξημένη ήταν η συμμετοχή της επαρχίας, καθώς το 42% των παραγγελιών προήλθε από πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας, καταγράφοντας άνοδο 26% σε σχέση με το 2024.

Την ίδια στιγμή, τα καταστήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) σημείωσαν αύξηση 32% στις παραγγελίες που διεκπεραίωσαν, ενώ ο τζίρος τους ενισχύθηκε κατά 35%.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει την περαιτέρω διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη τη χώρα και τη βελτίωση των υπηρεσιών παράδοσης σε περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα, οι αποστολές προς την Ευρώπη έφτασαν σχεδόν σε όλες τις χώρες, με Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Ρουμανία να αποτελούν μερικούς από τους προορισμούς των συνεργατών της Skroutz.

Cyber Monday και ενίσχυση των on-the-go αγορών

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος των αγορών μέσω app, με τις on-the-go παραγγελίες να αυξάνονται κατά 33% σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών προς τις mobile αγορές.

Η Cyber Monday ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την εμπορική εβδομάδα, με τον αριθμό των αγορών να αυξάνεται κατά 41% σε σύγκριση με τις Δευτέρες που προηγήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο παραγόμενος τζίρος της Cyber Monday σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη άνοδο, αγγίζοντας το 75%.