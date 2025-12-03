Μακρο-οικονομία

Black Friday 2025: Ρεκόρ πωλήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο – Ισχυρή άνοδος σε τζίρο και παραγγελίες

Τι προτίμησαν να αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές
Βιτρίνα καταστήματος ενόψει Black Friday
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Εκτοξεύτηκε ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών στη φετινή Black Friday, σημειώνοντας άνοδο 25% στην Ελλάδα και εντυπωσιακή αύξηση 85% στην Κύπρο σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της φετινής Black Friday στο Skroutz, η μέση αξία παραγγελίας συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι και φτάνοντας τα 104 ευρώ, έναντι 94 ευρώ το 2024 για την Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο η μέση αξία άγγιξε τα 148 ευρώ.

Κατά 37% αυξήθηκε και ο παραγόμενος τζίρος για τις αγορές μέσω Skroutz στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο η αύξηση εκτοξεύτηκε στο 97%.

Τον μεγαλύτερο τζίρο έκαναν τα προϊόντα τεχνολογίας, ακολουθούμενα από τα είδη σπιτιού και κήπου και τα είδη μόδας. Ωστόσο, στην κορυφή των παραγγελιών βρέθηκαν τα είδη σπιτιού και κήπου, με ποσοστό 26,07%.

Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη

Σημαντικά αυξημένη ήταν η συμμετοχή της επαρχίας, καθώς το 42% των παραγγελιών προήλθε από πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας, καταγράφοντας άνοδο 26% σε σχέση με το 2024.

Την ίδια στιγμή, τα καταστήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) σημείωσαν αύξηση 32% στις παραγγελίες που διεκπεραίωσαν, ενώ ο τζίρος τους ενισχύθηκε κατά 35%.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει την περαιτέρω διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη τη χώρα και τη βελτίωση των υπηρεσιών παράδοσης σε περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα, οι αποστολές προς την Ευρώπη έφτασαν σχεδόν σε όλες τις χώρες, με Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Ρουμανία να αποτελούν μερικούς από τους προορισμούς των συνεργατών της Skroutz.

Cyber Monday και ενίσχυση των on-the-go αγορών

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος των αγορών μέσω app, με τις on-the-go παραγγελίες να αυξάνονται κατά 33% σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών προς τις mobile αγορές.

Η Cyber Monday ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την εμπορική εβδομάδα, με τον αριθμό των αγορών να αυξάνεται κατά 41% σε σύγκριση με τις Δευτέρες που προηγήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο παραγόμενος τζίρος της Cyber Monday σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη άνοδο, αγγίζοντας το 75%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
83
75
61
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Αγρότες: Στα 500 εκατ. ευρώ οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή – Εξετάζεται η παράταση του φθηνού ρεύματος
O YΠΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ήδη να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της ευνοϊκής τιμής «9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα» για το αγροτικό ρεύμα
Ένας αγρότης σε τρακτέρ οργώνει χωράφι
Παπαθανάσης: Επιπλέον χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ από το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Στις τρεις προηγούμενες φάσεις του Ταμείου Δανείων, εγκρίθηκαν συνολικά περισσότερα από 2.700 δάνεια, συνολικού ύψους 924 εκατ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα
Ο Νίκος Παπαθανάσης
Newsit logo
Newsit logo