Η Bank of America προειδοποιεί για πετρέλαιο στα 130 δολάρια

Η Bank of America προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν και η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθούν, τότε είναι πολύ πιθανό το πετρέλαιο να φτάσει και στα 130 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Ο επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων και παραγώγων της Bank of America, Φρανσίσκο Μπλαντς, εκτιμά ότι αν ο πόλεμος στο Ιράν δεν τερματιστεί άμεσα, το πετρέλαιο θα συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και δεν αποκλείεται η τιμή του brent να φτάσει στα 120 -130 δολάρια το βαρέλι από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδεικτικό του πόσο δύσκολα βλέπει τα πράγματα ο Μπλαντς, είναι η εκτίμηση του για το «καλό σενάριο», το οποίο λέει πως μέχρι το τέλος του 2026 οι τιμές του βαρελιού θα κυμαίνονται γύρω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Όπως επισήμανε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζει σοβαρό έλλειμμα προσφοράς, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών στο άμεσο μέλλον.

«Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο έλλειμμα, αφού υπολειπόμασταν κατά 14 έως 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή περίπου 14% με 15% κάτω από αυτό που απαιτείται ώστε οι τιμές να σταθεροποιηθούν και να επιστρέψουν στα 60 ή 70 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Bloomberg ο Μπλαντς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη γύρω από τις τιμές πετρελαίου, ξεκαθάρισε ότι αν αρχίσουν εκ νέου οι πολεμικές συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή «τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ασταθή, με τις τιμές να αυξάνονται σημαντικά», χωρίς να δίνει κάποια χρονική πρόβλεψη για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Σημειώνεται πως ένα ενδεχόμενο άλμα προς τα $130 δολάρια ανά βαρέλι θα είχε άμεσες παγκόσμιες επιπτώσεις, όπως:

Ισχυρή αναζωπύρωση του πληθωρισμού

Πίεση στις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα

Αύξηση κόστους ενέργειας σε βιομηχανία και μεταφορές

Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης λόγω ενεργειακού σοκ

Παράλληλα, ο ενεργειακός κλάδος θα κατέγραφε σημαντικά κέρδη, ενώ οι τομείς έντασης καυσίμων θα δέχονταν ισχυρό πλήγμα.