DBRS: Πρώτο «ραντεβού» της χρονιάς για αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στην σκιά του πολέμου

Το πρώτο «ραντεβού» αξιολόγησης της χρονιάς για την ελληνική οικονομία έρχεται απόψε (06.03.2026), με τη DBRS να ανοίγει τον κύκλο των ανακοινώσεων εν μέσω πολέμου.

Οπωσδήποτε, η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την καναδική DBRS δεν έρχεται στην ιδανική συγκυρία, ιδιαίτερα αν η έκθεση έχει συνταχθεί εντός της τελευταίας εβδομάδας όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε ξαναβάζοντας στο επίκεντρο τις τιμές ενέργειας, τον πληθωρισμό και τους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Για τη DBRS, η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται φέτος σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί αναταραχή στις αγορές χρέους, και κάθε αναθεώρηση εκτίμησης για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική έχει επιπτώσεις στις αποδόσεις των ομολόγων. Η ανάφλεξη στο Ιράν και οι εμπλοκές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ τροφοδοτούν νευρικότητα στην αγορά πετρελαίου, ενώ οι διακυμάνσεις στις τιμές μεταφέρονται γρήγορα στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη.

Στο καθαρά αξιολογικό σκέλος, η DBRS έχει την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB με σταθερή τάση, μετά την αναβάθμιση του 2025 και την επιβεβαίωση που ακολούθησε το φθινόπωρο. Η αγορά, πρακτικά, θα αναζητήσει «σημάδια» ότι ο οίκος αξιολόγησης βλέπει ότι τα «μαξιλάρια» που χτίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια επαρκούν για να απορροφήσουν ένα νέο σοκ, χωρίς να αλλάξει η κατεύθυνση της δημοσιονομικής της εικόνας και της μείωσης του χρέους.

Η επιλογή του timing δεν είναι τυχαία, για αυτήν και για τις άλλες δύο αξιολογήσεις του Μαρτίου. Οι πρώτες εκθέσεις του έτους συμπίπτουν με μια περίοδο που «κλειδώνουν» σταδιακά τα τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025, άρα η αξιολόγηση δεν γίνεται στο κενό αλλά με πιο καθαρή εικόνα για τα έσοδα και τις δαπάνες. Στο ίδιο παράθυρο του Μαρτίου είναι προγραμματισμένες και οι επόμενες ημερομηνίες, με τη Moody’s στις 13.03.2026 και τη Scope στις 20.03.2026, ενώ ακολουθούν η Standard & Poor’s στις 24.04.2026 και η Fitch στις 08.05.2026.

Τι περιμένει η Ελλάδα

Για την Ελλάδα, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η βαθμίδα, δηλαδή αν θα υπάρξει κάποια αναβάθμιση ή υποβάθμιση, αλλά και το μήνυμα για τους κινδύνους που έχει μπροστά της. Σε ένα σκηνικό όπου η ενέργεια επηρεάζει άμεσα τον πληθωρισμό και έμμεσα την κατανάλωση, τις μεταφορές και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, οι οίκοι αξιολόγησης συνήθως κοιτούν τρία πράγματα. Αν διατηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία, αν το χρέος συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και αν το τραπεζικό σύστημα παραμένει σταθερό χωρίς «βαρίδια» από το παρελθόν.

Από την πλευρά των αγορών, το κρίσιμο είναι αν, μέσα στο κλίμα αναταραχής, οι ελληνικοί τίτλοι έχουν ακόμα την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δηλαδή αν ανεβαίνουν ή πέφτουν οι αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα και από το πόσο «ανοίγει» το spread σε σχέση με τα γερμανικά.