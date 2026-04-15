Διακοπές στο βουνό: Πρόταση του Bloomberg που δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα εν όψει του καυτού καλοκαιριού λόγω θερμοκρασιών και τιμών

Ολοένα και περισσότεροι τουρίστες, προσπαθώντας να «δραπετεύσουν» από τα πολυσύχναστα και πολυπληθή τουριστικά θέρετρα, ανακαλύπτουν τοποθεσίες για διακοπές στα βουνά της Ελλάδας, μακριά από την θάλασσα.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων, Bloomberg, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για την ορεινή Ελλάδα και τον «εναλλακτικό» τουρισμό στα βουνά, εν όψει της θερινής ραστώνης προτείνοντας στους τουρίστες διακοπές σε χωριά χτισμένα σε υψόμετρο μερικών εκατοντάδων μέτρων πάνω από τη θάλασσα.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ήπειρο, με αναφορές στο φαράγγι του Βίκου, το οποίο κατέχει το ρεκόρ γκίνες για το βαθύτερο φαράγγι στον κόσμο σε σχέση με το πλάτος του, αλλά και στην περιοχή του Ζαγορίου, η οποία έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η Ελλάδα, μία από τις 10 χώρες με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, υποδέχτηκε 37,8 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Οι περισσότεροι προτιμούν δημοφιλή και πολυπληθή από τουρίστες μέρη, όπως η Αθήνα, η Σαντορίνη και υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.

Η Ήπειρος αποτελεί έναν «out of the box» καλοκαιρινό προορισμό, σύμφωνα με τους συντάκτες του άρθρου. Προσελκύει λιγότερο από το 2% των διανυκτερεύσεων στη χώρα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η ορεινή πλευρά της χώρας μας, αποτελεί έναν αρκετά φθηνότερο προορισμό σε σύγκριση με τις Κυκλάδες ή άλλα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Χαρακτηριστικό είναι πως μια ημέρα διανυκτέρευσης σε κάποιο ξενοδοχείο της Ηπείρου, κοστίζει το ίδιο – ίσως και λιγότερο, με την πρώτη σειρά ξαπλώστρας σε δημοφιλή νησιά.

Τα ξενοδοχεία της περιοχής μπορεί να μην είναι το ίδιο υπερπολυτελή, αλλά εξασφαλίζουν μια άνετη και σίγουρα πιο «φιλική» προς το πορτοφόλι διαμονή. «Τα ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας, αν και σπάνια, θα κοστίζουν το ένα τέταρτο των τιμών των 1.000 δολαρίων τη βραδιά που μπορούν να κοστίζουν τα νησιά τον Αύγουστο».

Το Bloomerg σημειώνει ότι οι αυστηροί τοπικοί νόμοι απαγορεύουν στους κατασκευαστές να χτίζουν στα βουνά, για περιβαλλοντικούς λόγους, αν και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι η άντληση χρημάτων από τον τουρισμό θα το αλλάξει αυτό. Όσοι έχουν συνηθίσει σε 5άστερα μεσογειακά θέρετρα θα βρουν λιγότερες επιλογές πολυτελείας στην Ήπειρο.

Η «δραπέτευση» στην ύπαιθρο, μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο για αρκετούς τουρίστες, για τους οποίους, ο ελληνικός καύσωνας είναι αφόρητος. Τα πρόσφατα καλοκαίρια της Μεσογείου με την ανυπόφορη ζέστη, αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για την αναζήτηση μεγαλύτερων υψομέτρων. Η Ήπειρος «κερδίζει» τις συνηθισμένες τουριστικές επιλογές, αφού εκτός από την οικονομική διαφορά, παρατηρείται και σημαντική βαρομετρική διαφορά: «Μια καλοκαιρινή μέρα μπορεί να είναι περίπου 14°C πιο δροσερή, από ό,τι στη Μύκονο».

Στην οροσειρά της Πίνδου, ανήκουν και τα Μετέρωρα, για τα οποία γίνεται επίσης ιδιαίτερη μνεία. Τα Μετέωρα συνδυάζουν την θρησκευτική κατάνυξη και την άγρια ομορφιά της ορεινής Ελλάδας, κάτι που τα καθιστά έναν ακόμα ιδανικό – ασυνήθιστο – καλοκαιρινό προορισμό.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για την χειμερινή τουριστική περίοδο, όπου η Ήπειρος και το Μέτσοβο αποτελούν κατ΄ εξοχήν χειμερινούς προορισμούς, με τις χιονισμένες κορυφογραμμές να «μαγνητίζουν» το ενδιαφέρον των επισκεπτών.