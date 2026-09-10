Μακρο-οικονομία

Δίκτυα ηλεκτρισμού: Παρεμβάσεις για υπογειοποίηση με στόχο προστασία από τις πυρκαγιές

Προτεραιότητα οι πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας
Firefighter helicopter is flying over forest wildfire, dumping water from a bucket to put out the fire. A helicopter drops water onto burning land
Φωτογραφία iStock
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Σε μια νέα λογική κινείται πλέον το ΥΠΕΝ, προκειμένου να προστατεύσει τα δάση από πυρκαγιές που μπορεί να προκύψουν από τα δίκτυο ηλεκτρισμού, δημόσια ή ιδιωτικά.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου, η ηγεσία του ΥΠΕΝ, σε προσεχές νομοσχέδιο θα συμπεριλάβει αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την εποπτεία των ιδιωτικών δικτύων ηλεκτρισμού που λειτουργούν στη χώρα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα ιδιωτικά δίκτυα αναπτύχθηκαν παλαιότερα με βάση ένα ευέλικτο καθεστώς, που είχε κριθεί απαραίτητο εκείνη την εποχή. Τώρα, όμως, οι συνθήκες επιτάσσουν την αυστηροποίησή του.

Παράλληλα, σε συνεννόηση με τον ΔΕΔΔΗΕ το υπουργείο προγραμματίζει μια προτεραιοποίηση των υπογειοποιήσεων ηλεκτρικών γραμμών, ώστε να καλυφθούν πρώτες οι περιοχές εκείνες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Όπως τόνισε σχετικά ο κ. Παπασταύρου, «η πλήρης υπογειοποίηση σε όλο το δίκτυο θα απαιτούσε 35 δισ. ευρώ. Εμείς έχουμε πολλαπλασιάσει τις υπογειοποιήσεις κατά 5-6 φορές σε σχέση με το 2019 και πλέον δίνουμε προτεραιότητα σε περιοχές που είναι ευάλωτες περιβαλλοντικά».

Τη δική του οπτική παρουσίασε πρόσφατα ο ΔΕΔΔΗΕ, με έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με το διαχειριστή, τα έργα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του δικτύου που συμπεριλήφθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησαν εγκαίρως και το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα ως τα τέλη Ιουλίου.

Συνολικά κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν πάνω από 3.600 χλμ δικτύου διανομής, με υπερκάλυψη του στόχου του ΤΑΑ, που ανέρχεται σε 3.370 χλμ, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται πλέον εκκρεμές κατασκευαστικό αντικείμενο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προσθέτει ότι οι σχετικές παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και αφορούν σε:

  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Μέσης Τάσης εντός δασικών εκτάσεων
  • Μετατοπίσεις εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης
  • Κατασκευή εναέριου Δικτύου Χαμηλής Τάσης με συνεστραμμένα καλώδια (με μετατόπιση ή χωρίς)
  • Κατασκευή εναέριου Δικτύου Μέσης Τάσης με συνεστραμμένα καλώδια (με μετατόπιση ή χωρίς)
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Μέσης Τάσης σε αστικές περιοχές
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Χαμηλής Τάσης σε αστικές περιοχές
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Μακρο-οικονομία
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