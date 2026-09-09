Λαζαράκου (ΕΚ): Περισσότερα από 25 δισ. ευρώ άντλησαν από το 2019 οι εισηγμένες επιχειρήσεις

Μόλις 7 δισ. ευρώ αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο της Αθήνας( Euronext Athens) το πρώτο εξάμηνο του 2026 μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ανόδου των αμοιβαίων κεφαλαίων που αποτιμάτε παραπάνω από 25 δισ. ευρώ από το 2019 έως και σήμερα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, μιλώντας στο Επενδυτικό Συμπόσιο που διοργάνωσε, ανέφερε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία «από το 2019 στο ελληνικό χρηματιστήριο εγκρίθηκαν 94 ενημερωτικά δελτία, μέσω των οποίων αντλήθηκαν περίπου 25,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7 δισ. ευρώ μόνο κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026. Παράλληλα, το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 308%, φθάνοντας τα 25,6 δισ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν 144 νέα αμοιβαία κεφάλαια».

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Η κ. Λαζαράκου έδωσε έμφαση στην πορεία μετασχηματισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στα σημαντικά αποτελέσματα της τελευταίας επταετίας και στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Ειδικότερα, από το 2019 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κινήθηκε σε πέντε βασικούς άξονες:

τη συμβολή στην ανάπτυξη της αγοράς

την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας

τη θεσμική μεταρρύθμιση

τον ψηφιακό μετασχηματισμό

τη διεθνή συνεργασία.

Η περίοδος αυτή υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική, λόγω της πανδημίας και των διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών αναταράξεων, ωστόσο η επιτροπή ενίσχυσε την εποπτική της αποτελεσματικότητα και εκσυγχρόνισε διαδικασίες και εργαλεία.

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Πρόστιμα 42,6 εκατ. ευρώ

Στο διάστημα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε 2.188 αποφάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή περισσότερες από 4.000 αποφάσεις, αποτυπώνοντας τον όγκο και την πολυπλοκότητα του έργου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 288 έλεγχοι, απεστάλησαν 615 επιστολές, διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 1.200 καταγγελίες και εκδόθηκαν 249 προειδοποιήσεις για μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν κυρώσεις με πρόστιμα συνολικού ύψους 42,6 εκατ. ευρώ σε 668 περιπτώσεις, εκ των οποίων 71 αφορούσαν υποθέσεις χειραγώγησης που παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία. Παράλληλα, οι 150 εκκρεμείς υποθέσεις άνω της πενταετίας μηδενίστηκαν το 2023, ενώ οι ανοικτές καταγγελίες μειώθηκαν από 268 σε 135.

Η ενίσχυση της εποπτείας συνοδεύτηκε από σημαντική ανάπτυξη της αγοράς. Από το 2019 εγκρίθηκαν 94 ενημερωτικά δελτία και παράλληλα το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 308%, φθάνοντας τα 25,6 δισ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν 144 νέα αμοιβαία κεφάλαια.

Επένδυση σε τεχνολογία και ανθρώπους

Καθοριστικό βήμα αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιτροπής, έργο ύψους 15 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό με 25 νέα στελέχη και με 46 εξειδικευμένες νέες θέσεις εργασίας.

Η επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την κυρία Λαζαράκου, συνδέεται με την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς, την ενσωμάτωσή της στο ευρύτερο οικοσύστημα της Euronext και τη δημιουργία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στόχος είναι μια ελληνική κεφαλαιαγορά πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμος και πιο ανθεκτική, όπου η ανάπτυξη και η ισχυρή εποπτεία λειτουργούν συμπληρωματικά και η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελεί θεμέλιο της περαιτέρω ανάπτυξής της.