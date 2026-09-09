Πιερρακάκης: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προστατεύει την εμπιστοσύνη για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους μικρούς αποταμιευτές

Ως εγγυητή της εμπιστοσύνης στην οικονομία παρουσίασε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο συμπόσιο που διοργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα 35 χρόνια ζωής του θεσμού, από το 1991 που ιδρύθηκε, περνώντας από πολλές δοκιμασίες ακολουθώντας αναγκαστικά τον κύκλο μιας οικονομίας που έφθασε αρχικά να τρέξει γρήγορα έως και να απογειωθεί σε ρυθμούς ανάπτυξης, και μετά το 2010 να καταβαραθρωθεί, πριν επιστρέψει πρόσφατα με πολύ κόπο στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη.

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Σχολίασε ότι ο θεσμός της ΕΚ έχει ως βασική μέριμνα να προστατεύει την εμπιστοσύνη. «Χωρίς εμπιστοσύνη -το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά- δεν υπάρχει κεφαλαιαγορά. Η αποστολή σας συνεπώς είναι διαρκής και ακατάπαυστη και αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύουμε στη σταθερότητα και τη συνέχεια, διότι στο τέλος της ημέρας ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη», τόνισε.

Τι καλείται να διασφαλίσει μια σοβαρή κεφαλαιαγορά σε μια χώρα;

Διοχετεύει τις αποταμιεύσεις σε πραγματικές επενδύσεις έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην εξαρτώνται μόνο από τραπεζικό δανεισμό.

έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μην εξαρτώνται μόνο από τραπεζικό δανεισμό. Φροντίζει για τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών , κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προσελκύσουμε ξένο κεφάλαιο.

, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προσελκύσουμε ξένο κεφάλαιο. Προστατεύει τον μικρό αποταμιευτή/επενδυτή απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές και τη χειραγώγηση. Συνδέει εξάλλου την ελληνική οικονομία με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές και τη χειραγώγηση. Συνδέει εξάλλου την ελληνική οικονομία με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και το βάθος της αγοράς – οδηγώντας, εντέλει, μια οικονομία στην ανάπτυξη.

Κάνοντας τον απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησης την περίοδο 2019-2026, η οποία ταυτίζεται χρονικά με τη διακυβέρνηση της χώρας από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα εξής:

25,3 δισ. ευρώ κεφάλαια αντλήθηκαν μέσω 94 ενημερωτικών δελτίων

Το ενεργητικό αμοιβαίων κεφαλαίων υπερτετραπλασιάστηκε, από 6,1 δισ. ευρώ το 2019, σε 25,6 δισ. ευρώ σήμερα.

Μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς υποθέσεις άνω της 5ετίας.

Αναδιοργανώθηκε εσωτερικά η ίδια η Επιτροπή.

Προχώρησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ενισχύθηκε η προληπτική εποπτεία.

Δόθηκαν οι πρώτες άδειες παρόχων κρυπτοστοιχείων υπό το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA.

Και τέλος, η Επιτροπή εμφάνισε πλεόνασμα χρήσης του 2025, 11,4 εκατ. ευρώ, ισοσκελίζοντας τον προϋπολογισμό της, χωρίς επιβάρυνση του δημοσίου.

«Ο επενδυτής δεν προστατεύεται με εγκυκλίους», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Προστατεύεται όταν κάποιος αρμόδιος μπαίνει στο κατάστημα ή στην πλατφόρμα και ελέγχει αν αυτό που πωλείται, είναι αυτό που δηλώνεται. Έτσι, η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το Χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης, στην εποχή του σήμερα που το Χρηματιστήριο γίνεται υποδομή ανάπτυξης. Μάλιστα, η ένταξή του στο δίκτυο της Euronext είναι μια τέτοια αναβάθμιση, συνολικότερα, σε εθνικό επίπεδο διότι θα μπορέσει να δράσει ως καταλύτης στις ελληνικές επιχειρήσεις δίνοντάς τους πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα, σε περισσότερους επενδυτές και -πρακτικά- σε μια αγορά χωρίς σύνορα…».