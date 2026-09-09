Μακρο-οικονομία

ΧΥΤΑ: Πρόσκληση του ΥΠΕΝ για προτάσεις ενόψει χρηματοδότησης έργων επέκτασης

Οι ΦΟΣΔΑ μπορούν έως τις 28.2.2027 να καταθέτουν τεχνικά δελτία χρηματοδότησης έργων
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Φωτογραφία iStock
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΕΝ) δημοσίευσε πρόσκληση για προτάσεις ενόψει χρηματοδότησης έργων επέκτασης των ΧΥΤΑ.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΝ εξέδωσε πρόσκληση προς τους ΦΟΔΣΑ της χώρας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης έργων για επεκτάσεις ΧΥΤΑ.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ανάγκες υγειονομικής ταφής αποβλήτων μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους.

Οι ΦΟΣΔΑ μπορούν έως τις 28.2.2027 να καταθέτουν τεχνικά δελτία χρηματοδότησης έργων επέκτασης ΧΥΤΑ, που διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και ώριμες μελέτες. Το συνολικό ύψος της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με δυνατότητα αύξησης των πόρων ανάλογα με τα αιτήματα που θα υποβληθούν.

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Μακρο-οικονομία
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