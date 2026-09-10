Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Νέα αγορά 1 δισ. ευρώ για τράπεζες, ασφαλιστικές και ΑΕΠΕΥ

Μια νέα αγορά μακροχρόνιας αποταμίευσης και επένδυσης, με δυνητικές ετήσιες εισροές που μπορούν σε βάθος χρόνου να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ, ανοίγει ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Ο Κουμπαράς δεν θα είναι για τις τράπεζες ακόμη ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για τα τέκνα της οικογένειας, αλλά ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού για κεφάλαια που θα εισρέουν συστηματικά, θα επενδύονται και, υπό κανονικές συνθήκες, θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια.

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Το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει ότι η ετήσια κρατική δαπάνη θα ξεκινήσει από 55 εκατ. ευρώ το 2027, θα αυξάνεται κατά περίπου 27 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο και, όσο προστίθενται νέες γενιές παιδιών, θα πλησιάσει τα 500 εκατ. ευρώ έως το 2040. Για κάθε ευρώ του Δημοσίου, όμως, θα έχει προηγηθεί ένα ευρώ από την οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι καταβολές που θα αντιστοιχίζονται από το κράτος μπορούν να δημιουργούν τότε ροές κοντά στο 1 δισ. ευρώ ετησίως, πριν συνυπολογιστούν οι αποδόσεις και τυχόν πρόσθετες καταθέσεις των γονέων.

Αυτό αποτελεί και το δυνητικό ύψος των ετήσιων κεφαλαίων που θα κατευθύνονται στα εγκεκριμένα προϊόντα όταν το πρόγραμμα θα έχει πίσω του αρκετά χρόνια λειτουργίας. Κατά το πρώτο έτος, με το σενάριο συμμετοχής 56.000 παιδιών, οι κρατικές και οι αντίστοιχες οικογενειακές καταβολές υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 110 εκατ. ευρώ.

Δεκαοκταετής σχέση με την οικογένεια

Για τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές και τις ΑΕΠΕΥ, η αξία του νέου θεσμού δεν βρίσκεται μόνο στο ποσό, αλλά και στη διάρκεια. Κάθε λογαριασμός μπορεί να δημιουργεί επαναλαμβανόμενες εισροές για έως 18 χρόνια, φέρνοντας τον πάροχο σε σταθερή σχέση πρώτα με τους γονείς και αργότερα με το ίδιο το παιδί. Τα κεφάλαια, πάντως, δεν θα κατευθύνονται αποκλειστικά στις τράπεζες, καθώς το πλαίσιο ανοίγει την αγορά και στους άλλους αδειοδοτημένους παρόχους.

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Όλοι θα πρέπει να λάβουν ειδική έγκριση, με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπου απαιτείται. Κάθε πάροχος θα διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, ενώ οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν και λύσεις υψηλότερου κινδύνου με μεγαλύτερη δυνητική απόδοση. Οι τοποθετήσεις θα επιτρέπονται σε:

αμοιβαία κεφάλαια,

μετοχές,

εταιρικά ομόλογα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά και

κρατικά ομόλογα, αποκλειστικά μέσω αγορών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται με κοινό υπόδειγμα ενημέρωσης, ενιαίο συνολικό δείκτη κόστους και κοινή μέθοδο υπολογισμού. Προβλέπεται επίσης δωρεάν μεταφορά του λογαριασμού σε άλλο εγκεκριμένο προϊόν ή πάροχο. Έτσι, η πραγματική μάχη της αγοράς θα δοθεί στην καθαρή απόδοση μετά τις χρεώσεις, στην εγγύηση του κεφαλαίου, στην ευκολία χρήσης και στο πόσο καθαρά θα εξηγείται το επενδυτικό ρίσκο στην οικογένεια.

Από 110 εκατ. ευρώ στην εκκίνηση

Το βασικό σενάριο του υπουργείου προβλέπει συμμετοχή περίπου του ενός τρίτου των γεννήσεων, δηλαδή 23.000 νέων παιδιών κάθε χρόνο και 56.000 κατά το πρώτο έτος, όταν θα καλύπτονται βρέφη που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026. Ο γονέας θα καταθέτει όποιο ποσό επιλέγει και το κράτος θα το διπλασιάζει έως τα 1.200 ευρώ τον χρόνο. Το όριο της κρατικής αντιστοίχισης θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, ενώ η συνολική γονική καταβολή θα μπορεί να φθάνει έως τις 10.000 ευρώ ετησίως.

Με την πλήρη αξιοποίηση του ορίου, οι καταβολές οικογένειας και Δημοσίου φθάνουν συνολικά τα 49.304 ευρώ σε 18 χρόνια. Στα επίσημα παραδείγματα, το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 64.109 ευρώ με μέση ετήσια απόδοση 3%, σε 77.062 ευρώ με απόδοση 5% και σε 93.173 ευρώ με απόδοση 7%. Οι αποδόσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι εγγυημένες για όλα τα προϊόντα.

Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι υπεραξίες που θα προκύπτουν στον λογαριασμό θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ενώ δεν θα ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, εφόσον τουλάχιστον ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Το τελικό μέγεθος της νέας αγοράς θα εξαρτηθεί από το πόσες οικογένειες θα μπουν στο πρόγραμμα και, κυρίως, από το ποσό που θα μπορούν πράγματι να αποταμιεύουν κάθε χρόνο.