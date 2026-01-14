Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 12.500 ευρώ τον Δεκέμβριο 2025 σε 14 επιχειρήσεις

Οι παραβάσεις αφορούν τη μη τήρηση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Gavel on Euro Background – Corruption, Fraud, Auctions, Fines, and Crim
iStock

Πρόστιμα συνολικού ύψους 12.500 ευρώ επιβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης – μετά από ελέγχους της ΔΙΜΕΑ – οι κυρώσεις αφορούν 14 επιχειρήσεις, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 500 έως 2.000 ευρώ.

Οι παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τη διακίνηση και πώληση προϊόντων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε παραβίαση των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, όπως αυτοί προβλέπονται από τον ν. 4177/2013 και τη σχετική Υπουργική Απόφαση 91354/30.08.2017 («Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.»).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
162
142
115
112
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Στο 4,9% η ανεργία παγκοσμίως το 2026 – Σε έλλειψη οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας
O ILO επισημαίνει ότι, παρά τη συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, οι νέοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ενώ αυξανόμενοι κίνδυνοι προκύπτουν από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης
Euro banknotes and coins in front of the national flag of Greece
Newsit logo
Newsit logo