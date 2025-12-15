Δημόσιο χρέος: Νέα πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημονιακό πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, Δευτέρα 15.12.2025, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική ταχύτερης αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους.

Τη διαδικασία υλοποιεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με στόχο να περιοριστεί άμεσα το απόθεμα χρέους και να βελτιωθεί το προφίλ χρηματοδότησης της χώρας, εξοφλώντας άλλο ένα μέρος των «ακριβών» μνημονιακών δανείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση αφορά δάνεια της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF), μέσω της οποίας η Ελλάδα είχε δανειστεί το 2010 συνολικά 52,9 δισ. ευρώ από χώρες της Ευρωζώνης. Μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί 21,3 δισ. ευρώ, ενώ παραμένουν προς εξόφληση 31,6 δισ. ευρώ. Το ποσό των 5,29 δισ. ευρώ που προεξοφλείται τώρα αντιστοιχεί σε υποχρεώσεις που, με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θα ωρίμαζαν στην περίοδο 2033-2041, στο πλαίσιο του σχεδιασμού να κλείσει το κεφάλαιο των διμερών δανείων αρκετά νωρίτερα.

Η πρόωρη πληρωμή «ξεκλείδωσε» μετά τις αποφάσεις των ESM και EFSF στις 02.12.2025, οι οποίες ενέκριναν το ελληνικό αίτημα και την αξιοποίηση μέρους του ταμειακού αποθέματος για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής. Τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο, κάτι που αυξάνει την ευαισθησία του κόστους εξυπηρέτησης σε περιόδους ανόδου των επιτοκίων.

Για την ελληνική οικονομία, το βασικό όφελος είναι διπλό. Από τη μία πλευρά επιταχύνεται η μείωση του δημόσιου χρέους, με την επίπτωση να εκτιμάται κοντά στο 2,2% του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά, η πρόωρη εξόφληση περιορίζει τις μελλοντικές πληρωμές τόκων έως το 2041, με την ελάφρυνση να αποτιμάται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ, ενώ ενισχύεται και το σήμα αξιοπιστίας προς τις αγορές.