Ομόλογα και AI φέρνουν υψηλότερο κόστος δανεισμού και νέους κινδύνους για τις αγορές

Έναν νέο κίνδυνο για τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια οικονομία φαίνεται να δημιουργεί η άνοδος του πραγματικού κόστους δανεισμού, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, κινούνται σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια, ταυτόχρονα με την θεαματική είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να αυξάνουν τον δανεισμό τους μέσω εκδόσεων ομολόγων, την ίδια στιγμή που οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιταχύνουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του Reuters. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων αυξάνει τη ζήτηση για κεφάλαια και ενισχύει την πίεση στις αγορές ομολόγων.

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Οι πραγματικές αποδόσεις στο επίκεντρο

Ιδιαίτερα έντονη είναι η άνοδος στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Η πραγματική απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου πλησιάζει το 3%, επίπεδο που βρίσκεται κοντά σε υψηλό 18 ετών. Αντίστοιχα, οι πραγματικές αποδόσεις των αντίστοιχων βρετανικών και γερμανικών τίτλων βρίσκονται σε υψηλά περίπου δεκαετίας.

Η πραγματική απόδοση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομία, καθώς αποτυπώνει ουσιαστικά το κόστος χρηματοδότησης αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού. Όσο υψηλότερη γίνεται, τόσο ακριβότερο καθίσταται για επιχειρήσεις και νοικοκυριά να δανειστούν και να επενδύσουν.

Το AI αυξάνει τη ζήτηση για κεφάλαια

Στην εξίσωση μπαίνουν πλέον δυναμικά και οι τεχνολογικές επενδύσεις. Οι μεγάλες εταιρείες που αναπτύσσουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχουν στραφεί σε μεγάλο βαθμό στην αγορά ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις τους σε data centers, υπολογιστική ισχύ και δίκτυα.

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Μόνο οι Alphabet, Amazon και Meta έχουν αντλήσει συνολικά σχεδόν 220 δισ. δολάρια μέσω ομολογιακού δανεισμού μέσα στο 2026, ποσό που ξεπερνά σημαντικά τα αντίστοιχα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλές δημοσιονομικές ανάγκες. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία καταγράφουν σημαντικά ελλείμματα, αυξάνοντας την προσφορά κρατικού χρέους στην αγορά.

Περισσότερος δανεισμός, υψηλότερο κόστος

Το αποτέλεσμα είναι ότι περισσότεροι δανειολήπτες ανταγωνίζονται για τα ίδια διαθέσιμα κεφάλαια. Πρόκειται για έναν από τους παράγοντες που μπορούν να διατηρήσουν τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και όταν οι πληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώνονται.

Η κατάσταση ενισχύεται και από τη σταδιακή απομάκρυνση των κεντρικών τραπεζών από τις μεγάλες αγορές κρατικών ομολόγων που είχαν πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Για τους επενδυτές, οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν την ελκυστικότητα του σταθερού εισοδήματος έναντι των μετοχών. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν ανθεκτικές, στηριζόμενες κυρίως στα ισχυρά εταιρικά κέρδη και στις προσδοκίες για την ανάπτυξη που δημιουργούν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη

Το πρόβλημα θα μπορούσε να γίνει πιο έντονο εάν οι υψηλές αποδόσεις παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένα αυξημένο κόστος δανεισμού μπορεί να περιορίσει τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, να καταστήσει ακριβότερη τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και να αυξήσει το κόστος εξυπηρέτησης του κρατικού χρέους.

Αυτό δημιουργεί φαύλο κύκλο, καθώς οι κυβερνήσεις χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια για να καλύψουν τα ελλείμματά τους, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τον δανεισμό τους για επενδύσεις στην AI και οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να αγοράσουν το αυξανόμενο χρέος.

Το μεγάλο ερώτημα, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του Reuters, για τις αγορές είναι πλέον πόσο μπορούν να διατηρηθούν οι υψηλές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και ο αυξημένος κρατικός δανεισμός χωρίς να οδηγήσουν σε ακόμη υψηλότερο κόστος χρήματος.