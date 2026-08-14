Το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης στα 8,6 δισ. ευρώ

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης κατέγραψε τον Ιούνιο πλεόνασμα της τάξης των 8,6 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο, έναντι 4,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα δεν είναι η μόνη θετική είδηση για τις χώρες – μέλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat, το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 8,6 δισ. ευρώ αφού οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 272,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (238,2 δισ. ευρώ).

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Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο διαμορφώθηκαν στα 264,0 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (233,4 δισ. ευρώ).