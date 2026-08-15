Fraport Greece: Αύξηση 5,4% στην επιβατική κίνηση, με πάνω από 20 εκατ. επιβάτες το επτάμηνο

Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2026, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 5,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 957.000 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 60.000 επιβάτες ή 6,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Το εσωτερικό αντιστοιχούσε στο 14% της συνολικής επιβατικής κίνησης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 5,2%, σε σχεδόν 16 εκατ. επιβάτες, ενώ στο επτάμηνο πραγματοποιήθηκαν 160.274 πτήσεις, έναντι 151.385 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 5,9%.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, οι διεθνείς πτήσεις ενισχύθηκαν κατά 5,3%. Μόνο τον Ιούλιο, ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 50.152, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4,8%, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ. Η άνοδος προήλθε τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή κίνηση, με τις πτήσεις εσωτερικού να αυξάνονται κατά 6,4% και τις διεθνείς κατά 4,4%. Στη διεθνή επιβατική κίνηση, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο αριθμό επιβατών καταγράφηκε στην Κέρκυρα, η οποία υποδέχθηκε περίπου 67.000 περισσότερους ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 7,7%. Ακολούθησε η Ρόδος, με επιπλέον 62.000 επιβάτες και αύξηση 5,3%, ενώ στην Θεσσαλονίκη η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 52.000 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ανοδικά κινήθηκαν και άλλα δημοφιλή αεροδρόμια της χώρας. Στα Χανιά καταγράφηκαν 30.000 περισσότεροι διεθνείς επιβάτες, με την κίνηση να αυξάνεται κατά 4,7%, ενώ στην Κεφαλονιά η άνοδος έφτασε τους 20.000 επιβάτες ή 10,8%. Στη Μύκονο προστέθηκαν περίπου 19.000 επιβάτες, με αύξηση 6,4%, ενώ η Σκιάθος κατέγραψε επίσης περίπου 19.000 επιπλέον ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των συγκεκριμένων αεροδρομίων, στο 12,6%.