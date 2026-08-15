Fraport Greece: Αύξηση 5,4% στην επιβατική κίνηση, με πάνω από 20 εκατ. επιβάτες το επτάμηνο

Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2026, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά 5,4%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 957.000 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 60.000 επιβάτες ή 6,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Το εσωτερικό αντιστοιχούσε στο 14% της συνολικής επιβατικής κίνησης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 5,2%, σε σχεδόν 16 εκατ. επιβάτες, ενώ στο επτάμηνο πραγματοποιήθηκαν 160.274 πτήσεις, έναντι 151.385 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 5,9%.
Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, οι διεθνείς πτήσεις ενισχύθηκαν κατά 5,3%. Μόνο τον Ιούλιο, ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 50.152, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4,8%, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ. Η άνοδος προήλθε τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή κίνηση, με τις πτήσεις εσωτερικού να αυξάνονται κατά 6,4% και τις διεθνείς κατά 4,4%.
Στη διεθνή επιβατική κίνηση, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο αριθμό επιβατών καταγράφηκε στην Κέρκυρα, η οποία υποδέχθηκε περίπου 67.000 περισσότερους ταξιδιώτες, σημειώνοντας άνοδο 7,7%. Ακολούθησε η Ρόδος, με επιπλέον 62.000 επιβάτες και αύξηση 5,3%, ενώ στην Θεσσαλονίκη η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 52.000 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 8,1%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ανοδικά κινήθηκαν και άλλα δημοφιλή αεροδρόμια της χώρας. Στα Χανιά καταγράφηκαν 30.000 περισσότεροι διεθνείς επιβάτες, με την κίνηση να αυξάνεται κατά 4,7%, ενώ στην Κεφαλονιά η άνοδος έφτασε τους 20.000 επιβάτες ή 10,8%. Στη Μύκονο προστέθηκαν περίπου 19.000 επιβάτες, με αύξηση 6,4%, ενώ η Σκιάθος κατέγραψε επίσης περίπου 19.000 επιπλέον ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των συγκεκριμένων αεροδρομίων, στο 12,6%.
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος από την αγορά της Μέσης Ανατολής, καθώς η επιβατική κίνηση από και προς την περιοχή αυξήθηκε κατά περίπου 45.000 επιβάτες, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 26,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.
Ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 (85,3% έναντι 86,5%), σχεδόν σε όλα τα αεροδρόμια. Η μείωση που παρατηρήθηκε στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς, Καβάλας, Μυκόνου, Σάμου και Σκιάθου οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της χωρητικότητας από διάφορες αεροπορικές εταιρείες και στη χρήση μεγαλύτερων τύπων αεροσκαφών.
Τέλος, σημειώνεται πως από την έναρξη της σύμβασης παραχώρησης, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν υποδεχθεί περίπου 272 εκατομμύρια επιβάτες.