Βιομηχανία: Αύξηση 6,9% στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο

Νέα άνοδο κατέγραψε τον Ιούνιο το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων για την ελληνική βιομηχανία, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιέσεις στο κόστος παραγωγής και τον κίνδυνο μετακύλισής τους στις τελικές τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 6,9% τον Ιούνιο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η μεταβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έναν χρόνο νωρίτερα ο δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 4,7%.

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Η εικόνα είναι διαφορετική σε μηνιαία βάση, καθώς οι τιμές εισαγωγών μειώθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με τον Μάιο, όταν είχαν αυξηθεί κατά 1,7%.

Η ενέργεια στο επίκεντρο των αυξήσεων

Το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων προέρχεται από τον ενεργειακό κλάδο. Ενδεικτικά, οι τιμές στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 30,6% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή ήταν επίσης η άνοδος στις τιμές εισαγωγών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 20,3%, ενώ στην άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου η αύξηση έφτασε το 17,5%.

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Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των εισαγόμενων βασικών μετάλλων, καταγράφοντας αύξηση 12,9% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις, καθώς οι αυξημένες τιμές εισαγόμενων πρώτων υλών και ενέργειας επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας της βιομηχανίας. Το κατά πόσο το αυξημένο κόστος θα απορροφηθεί από τις επιχειρήσεις ή θα περάσει στις τελικές τιμές αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την πορεία του πληθωρισμού.