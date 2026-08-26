Drones και σύγχρονους αισθητήρες επιστρατεύει ο ΔΕΔΔΗΕ για την προστασία των δασών

Σε δύο διαγωνισμούς προχώρησε φέτος ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εξασφαλίσει σύγχρονα μέσα πρόληψης ενάντια στις δασικές πυρκαγιές όσον αφορά το δίκτυο ευθύνης του.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου προβλέπει την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος επιθεώρησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 108,3 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης στους 36 μήνες.

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Παράλληλα, τρέχει αυτή την περίοδο δεύτερος διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ΙοΤ δικτύου αισθητήρων έγκαιρης ειδοποίησης – ανίχνευσης επικίνδυνων συνθηκών, σε δασικές και ημιδασικές εκτάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ο προϋπολογισμός φτάνει τα 17,2 εκατ. ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης τους 24 μήνες, ενώ η προθεσμία για τις προσφορές είναι η 14η Σεπτεμβρίου.

Όλα αυτά ενώ το δίκτυο ηλεκτρισμού βρέθηκε φέτος το καλοκαίρι στο στόχαστρο, με αφορμή πυρκαγιές που σημειώθηκαν ανά τη χώρα. Πάντως, η καταστροφική πυρκαγιά της Βοιωτίας προέκυψε από ιδιωτική γραμμή που συνέδεε αιολικό πάρκο και όχι από το δίκτυο του ίδιου του ΔΕΔΔΗΕ.

Ανεξαρτήτως, ο διαχειριστής έχει συμπεριλάβει ήδη επενδύσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων για την υπογειοποίηση και την ισχυροποίηση του δικτύου στο νέο πενταετές του σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τη ΡΑΑΕΥ.

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Η λογική πίσω από τις επενδύσεις αυτές είναι ότι οι κλιματικές συνθήκες στη χώρα μας έχουν αλλάξει πλέον και απαιτείται περισσότερη ανθεκτικότητα σε σχέση με το παρελθόν.

Οι νέες γραμμές και τα έργα χρειάζονται χρόνο και χρήμα για να προχωρήσουν ανά την επικράτεια, οπότε γίνεται μια προτεραιοποίηση στις περιοχές εκείνες που κρίνονται πλέον ευαίσθητες. Η προσθήκη των drones και των αισθητήρων έρχεται να “κουμπώσει” σε όλα αυτά για να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, η ΡΑΑΕΥ ανέφερε ότι πιθανώς θα ζητήσει από τον ΔΕΔΔΗΕ και τη χαρτογράφηση των εναερίων δικτύων που εξυπηρετούν συγκεκριμένα αιολικά πάρκα και διέρχονται από δασικές εκτάσεις, με σκοπό την αντικατάσταση με υπόγειες γραμμές.