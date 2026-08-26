Η ΕΚΤ ετοιμάζεται για αύξηση επιτοκίων και ανοίγει τα χαρτιά της 9 και 10 Σεπτεμβρίου

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι έτοιμοι να αυξήσουν τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή τους τον Σεπτέμβριο για να περιορίσουν τις παρενέργειες του πολέμου στο Ιράν, αλλά δεν προβλέπεται να ανοίξουν νέο κύκλο αυξήσεων με αυτή την κίνηση, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η ΕΚΤ αύξησε το κόστος δανεισμού, με αύξηση του επιτοκίου του ευρώ κατά 0,25% τον Ιούνιο, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια, προκειμένου να αποτρέψει την υπερβολική επιβάρυνση της οικονομίας από μια αύξηση των τιμών της ενέργειας που οφείλεται στον πόλεμο.

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Με τον πληθωρισμό να πλησιάζει το 3%, την σύγκρουση στο Ιράν να συνεχίζεται και την οικονομία της ευρωζώνης να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, τα στελέχη της ΕΚΤ πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα να αυξήσουν ξανά το βασικό επιτόκιο του ευρώ, στο 2,50% από 2,25%, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Μια αύξηση, η οποία συμπεριλήφθηκε στα σενάρια οικονομικών προβλέψεων της ΕΚΤ τον Ιούνιο, θεωρείται πιθανό να σηματοδοτήσει την αποφασιστικότητα της κεντρικής τράπεζας να αποφύγει μια επανάληψη της βίαιης κρίσης πληθωρισμού που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.



Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επεσήμαναν στο Reuters την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, ενός βασικού καυσίμου για την ευρωζώνη που εισάγει ενέργεια, και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στα πρατήρια, ως βασικούς παράγοντες του πληθωρισμού.

Υποστήριξαν επίσης ότι η οικονομία της ευρωζώνης τα πήγαινε καλύτερα από ότι αναμενόταν, όπως δείχνουν τα στοιχεία για την παραγωγή και οι επιχειρηματικές έρευνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η προσπάθεια της ΕΚΤ να περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών δεν ασκούσε υπερβολική πίεση στην οικονομική δραστηριότητα.

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Από την άλλη πλευρά, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές στον στόχο του 2% της ΕΚΤ και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν την ανάγκη να υπαινιχθούν περαιτέρω σύσφιξη τον Σεπτέμβριο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν μία ή δύο περαιτέρω αυξήσεις.

Στελέχη της ΕΚΤ θα έχουν μια πληρέστερη εικόνα όταν δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για τον Αύγουστο την επόμενη εβδομάδα, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ενημερωμένες οικονομικές προβλέψεις του προσωπικού της ΕΚΤ που θα παρουσιαστούν στη συνεδρίαση της 9ης-10ης Σεπτεμβρίου.