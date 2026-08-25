Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Πιερρακάκη για μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος

Την ανάγκη για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών συζήτησαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενόψει ΔΕΘ.

Ό Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε σε σχετική του ανάρτηση στα social media ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, κάτι για το οποίο εργάζεται ο ίδιος αλλά και ο Κυριακός Πιερρακάκης.

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Ανάμεσα σε άλλα, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως ζητούμενο είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής της μέσης ελληνικής οικογένειας εν μέσω μιας δύσκολης διεθνούς συγκυρίας λόγω των πολέμων στο Ιράν και στην Ουκρανία.

Το μήνυμα του Τάκη Θεοδωρικάκου

«Με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, είχαμε και σήμερα μια ιδιαίτερα παραγωγική συνεργασία. Βασικός στόχος της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και του επιπέδου ζωής της μέσης ελληνικής οικογένειας, καθώς και η στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία πολλων νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, εξαιτίας των δύο πολέμων στην ευρύτερη περιοχή και του κλίματος αβεβαιότητας, που οδηγούν σε συνεχή αύξηση των τιμών των καυσίμων και ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

Ενόψει της ΔΕΘ ειχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς, συμβάλλοντας στην προετοιμασια για τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, καθώς και το σχέδιο για μια πιο ισχυρή Ελλάδα το 2030»