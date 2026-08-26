ΥΠΕΝ: Άμεσος ο συσχετισμός ανάμεσα στις ΑΠΕ και χαμηλές τιμές ρεύματος – Στα 438 εκατ. το πλεόνασμα στις διασυνδέσεις

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση χαμηλών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας, τονίζει το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με παρουσίαση που έγινε στο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα, τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι τις ημέρες που οι ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά καλύπτουν πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής, τότε η τιμή χονδρικής του ρεύματος πέφτει στα 73 ευρώ/MWh.

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Αντιθέτως, όταν η πράσινη ενέργεια μένει χαμηλά, οι τιμές εκτοξεύονται στα 120 ευρώ, καθώς επιστρατεύονται οι συμβατικές μονάδες.

Πιο αναλυτικά, ο συσχετισμός ανάμεσα στο είδος της παραγωγής και τις τιμές απεικονίζεται ως εξής:

Φέτος μέχρι τις 8 Αυγούστου η Ελλάδα είχε μια μέση τιμή στα 98 ευρώ/MWh, όντας η ένατη φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Το ΥΠΕΝ δηλώνει ικανοποιημένο, διότι το 2019 ήμασταν η ακριβότερη αγορά.

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Παράλληλα, αποδίδει τη βελτίωση στις πολύ αυξημένες εξαγωγές ηλεκτρισμού. Ενδεικτικά, το 2019 η Ελλάδα εισήγαγε το 18% των αναγκών της, ενώ φέτος το ισοζύγιο δείχνει καθαρές εξαγωγές 5,4 TWh.

Τα παραπάνω μεταφράζονται σε ένα οικονομικό πλεόνασμα 438 εκατ. ευρώ στο ρεύμα, από έλλειμμα 575 εκατ. ευρώ το 2023.

Ακόμα και εντός του Αυγούστου που οι τιμές πήραν την ανιούσα σε όλη την Ευρώπη λόγω του καύσωνα και της ξηρασίας, η Ελλάδα παραμένει 15-30 ευρώ χαμηλότερα από την ευρύτερη περιοχή, υπογράμμισε πρόσφατα σε ανάρτησή του ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος.