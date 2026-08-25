Εμπορικό έλλειμμα ύψους 21,8 δισ. ευρώ στην ΕΕ το β΄ τρίμηνο

Αρνητικό ήταν το εμπορικό ισοζύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς οι εισαγωγές ξεπέρασαν σημαντικά τις εξαγωγές, καταγράφοντας εμπορικό έλλειμα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε σε εμπορικό έλλειμμα 21,8 δισ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 701,8 δισ. ευρώ, έναντι 680 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές.

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Πρόκειται για την πρώτη φορά από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 που το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ γίνεται αρνητικό, τερματίζοντας μια περίοδο εμπορικών πλεονασμάτων και επαναφέροντας την εικόνα των ελλειμμάτων που είχε καταγραφεί την περίοδο 2021-2023, όταν η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους είχε επιβαρύνει σημαντικά τις εισαγωγές.

Η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου συνδέεται κυρίως με τη διεύρυνση του ελλείμματος στα ενεργειακά προϊόντα, το οποίο αυξήθηκε από 71,3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε 101,1 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, μεγαλύτερο ήταν το έλλειμμα και στις πρώτες ύλες, καθώς διαμορφώθηκε στα 9,4 δισ. ευρώ, έναντι 7,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, το έλλειμμα στα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα διευρύνθηκε στα 9,1 δισ. ευρώ, από 8,3 δισ. ευρώ.

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Την ίδια στιγμή, επιβαρυντικά για το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο λειτούργησε η υποχώρηση των πλεονασμάτων στα μηχανήματα και οχήματα, από 24,9 δισ. ευρώ σε 23,2 δισ. ευρώ, καθώς και στα λοιπά αγαθά, όπου το πλεόνασμα μειώθηκε από 11,6 δισ. ευρώ σε 9,1 δισ. ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα στα χημικά προϊόντα, καθώς το πλεόνασμα ενισχύθηκε αισθητά στα 54,0 δισ. ευρώ, από 47,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Η κατηγορία τροφίμων και ποτών σημείωσε αύξηση πλεονάσματος στα 11,5 δισ. ευρώ, έναντι 10,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο διάστημα.

Συνολικά, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,4%, καταγράφοντας άνοδο 34,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι εισαγωγές κινήθηκαν αρκετά πιο δυναμικά, σημειώνοντας άνοδο 9,9% ή 63,4 δισ. ευρώ.