ΔΥΠΑ: Μείωση 7,1% στο σύνολο των ανέργων τον Νοέμβριο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Νοέμβριο 2025, ανήλθε σε 894.065 άτομα.

Από αυτά 419.790 (47%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 474.275 (53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα (35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 577.863 άτομα (64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.986 άτομα (30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 434.019 άτομα (48,5%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 264.422 άτομα (29,6%) και 165.733 άτομα (18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 155.655 άτομα, από τα οποία οι 103.364 (66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.308 (40%) και οι γυναίκες σε 93.347 (60%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 95.223 (61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140 (2%) είναι εκπαιδευτικοί και 47 (0%) είναι λοιποί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Νοέμβριο 2025 κατά Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της χώρας.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 894.065 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -67.985 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 126.064 άτομα (16,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 155.655 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -15.196 άτομα (-8,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 23.661 άτομα (17,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/statistika