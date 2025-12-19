Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

ΔΥΠΑ: Μείωση 7,1% στο σύνολο των ανέργων τον Νοέμβριο

Η ηλικιακή κατηγορία 30 - 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.986 άτομα (30,1%)
New job. Closeup on modern female employee in modern green office in grey business suit with personal belongings in cardboard box.
iStock

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Νοέμβριο 2025, ανήλθε σε 894.065 άτομα.

Από αυτά 419.790 (47%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 474.275 (53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα (35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 577.863 άτομα (64,6%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30 – 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.986 άτομα (30,1%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 434.019 άτομα (48,5%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 264.422 άτομα (29,6%) και 165.733 άτομα (18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 155.655 άτομα, από τα οποία οι 103.364 (66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.308 (40%) και οι γυναίκες σε 93.347 (60%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 95.223 (61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140 (2%) είναι εκπαιδευτικοί και 47 (0%) είναι λοιποί.

eggegramenoi dypa

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας όπως καταγράφονται για τον Νοέμβριο 2025 κατά Φύλο, Ηλικιακή κατηγορία, Εκπαιδευτικό επίπεδο, Υπηκοότητα και Περιφέρεια και η ποσοστιαία κατανομή τους στο σύνολο της χώρας.

eggegramenoi dypa eggegramenoi dypa

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των εγγεγραμμένων και των επιδοτούμενων από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 καθώς και από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025. 

 

eggegramenoi dypa

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 894.065 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -67.985 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 126.064 άτομα (16,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 155.655 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -15.196 άτομα (-8,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 23.661 άτομα (17,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/statistika

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
128
88
87
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για αγρότες: Δικαιούχοι, προϋπολογισμός και επιλέξιμες δαπάνες
Οι νέες παρεμβάσεις παρέχουν χρηματοδότηση σε αγρότες για επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση ύδατος και την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής αποδοτικότητας
Αγρότες
Θεοδωρικάκος: Η Δέσποινα Τσαγγάρη προτεινομένη για Διοικητής της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς
«Αύριο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το πρόσωπο του πρώτου Διοικητή της νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς», είπε ο υπουργός
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Newsit logo
Newsit logo